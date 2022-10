Action zum Totenfest in Ober-Grafendorf und Weinburg

Zur „Fiesta de Dia de los muertos“ – zur Feier des Tages der Toten – lädt Kunstgarten-Chef Roman Köck am Samstag, 29. Oktober. Ein Schminkstudio, eine Maskenprämierung und Live-Musik sorgen für die richtige Stimmung im tropischen Ambiente. Ab 19 Uhr geht‘s los und schon ab Mittwoch, dem 26., können Gäste im Mercado Bratkürbis genießen.

Zu Halloween selbst am Montag, 31. Oktober, geht es im Kletterzentrum in Weinburg rund. Ab 16 Uhr können Verkleidete vorbeischauen und am Halloween Special teilnehmen : Für die besten Zweier-Teams, die 20 Routen oder zehn Boulder am schnellsten klettern, gibt es Preise, die noch am selben Abend vergeben werden.

