Es gruselte in Kirchberg

Obwohl Halloween ursprünglich ein irischer Brauch ist, wird das Fest auch im Pielachtal immer mehr gefeiert. In der Gemeinde Kirchberg zogen mehrere Gruppen von Kindern, teilweise in Begleitung, aber auch Erwachsene durch den Ort. Zusätzlich waren Kürbisse mit geschnitzten Gesichtern samt Kerzenbeleuchtung auf Gartenzäunen oder vor Hauseingängen aufgestellt. Gefeiert wurde die Festivität in Lokalen oder privat. Natürlich waren die kleinen und die großen Halloween-Fans gruselig geschminkt und mit Laternen unterwegs. Oftmals konnte man die Worte hören: „Was Süßes raus, sonst spukt`s im Haus“. Oder auch den Spruch: „Das Grauen schleicht von Haus zu Haus und klingelt alle Leute raus“. Gruselig verkleidet waren zu Halloween auch Karin und Peter Umgeher in Begleitung ihrer kleinen Nichte Anna in der Pfarrwaldstraße unterwegs; dem Mädchen hat das großen Spaß gemacht.