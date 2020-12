„Lockdown light“: Mit Montag durfte der Handel wieder seine Pforten öffnen. Aufatmen bei vielen Pielachtaler Unternehmern, nicht zuletzt wegen des Weihnachtsgeschäfts.

„Ein Entfall des Weihnachtsgeschäftes wäre nur schwer zu kompensieren. Zum Teil mussten Unternehmer bereits vor einem Dreivierteljahr Ware für Weihnachten bestellen“, weiß Herbert Gödel vom Wirtschaftsbund. Der Lockdown hätte einen Kaufkraftabfluss in der Region zugunsten der großen Online-Händler bewirkt. „Die platzmäßige Zutrittsbeschränkung pro Kunde sieht er als gute Möglichkeit, den Massenansturm auf große Shopping-Center zu regulieren. „Das hilft auch kleineren Firmen“, meint er. Gödel hat in seinem kleinen EDV-Unternehmen in Kirchberg die Regale wieder angefüllt.

„Für uns ist die Situation sehr schwierig“, meint Christian Schindlegger, der Schuhe und andere Mode in Ober-Grafendorf und Kirchberg verkauft. Das Kundenverhalten sei nun entscheidend: „Sollten die Leute vermehrt auf den Onlinehandel zurückgreifen, sehe ich die Arbeitsplätze in der Region gefährdet“, befürchtet er. Am stärksten getroffen hat es Gastronomie und Hotellerie, die bis Jänner geschlossen halten müssen. Leo Bachinger vom gleichnamigen Café und Regionalladen meint, dass die ersten drei Monate im neuen Jahr zeigen werden, wie es weiter geht. Er merkt hingegen, dass durch den Lockdown mehr im Ort eingekauft wird: „Die Leute wollen unbedingt Produkte von Pielachtaler Produzenten haben. Das ist ein kräftiger Schub für unsere regionalen Betriebe.“

Sein Gastrokollege Top-Wirt Hubert Kalteis aus Kirchberg hat sein Team noch in Kurzarbeit. Er vertreibt jetzt vermehrt seine Produktschiene „Kalteis im Glas“ in Feinkostläden und Supermärkten.