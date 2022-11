Weihnachtsgeschäft im Pielachtal: „Hoffen, dass Leute ehrlich sind“

Werbung

Weihnachten nähert sich mit großen Schritten. Bis zu den Feiertagen sind aber noch viele Menschen aus der Region auf der Suche nach Geschenken.

Bislang ist Birgit Roithner vom „Postkastl“ in Ober-Grafendorf zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft. Als Geschenk boomen bei ihr in erster Linie verschiedene Gutscheine. „Besonders gefragt sind Thermengutscheine. Bei den Büchern gehen sehr gut Weihnachtsbücher, Krimis und Romane“, berichtet sie. Allerdings vermutet sie, dass spätestens ab Februar der Gürtel enger geschnallt wird.

„Ich bin optimistisch, weil die Kunden wieder regional kaufen“, erzählt Sabine Karner, Einkäuferin für die „Expert König“-Filialen in Rabenstein und Kirchberg. Aufgrund der Teuerung rechnet sie jedoch nicht damit, dass der Umsatz heuer so hoch ist wie vor der Pandemie. Lange Einkaufssamstage gibt es bei den beiden Elektro-Fachhändlern nicht. „Die Familien fahren am Samstag zum Weihnachtsshopping in die Stadt“, schildert sie.

„Wir merken, dass die Leute sparen und genauer hinschauen beim Einkaufen“, erzählt Josef Stückler, Obmann vom Hofstettener Genussladen. Die Leute würden zwar weiterhin auf regionale Produkte achten, aber der Umsatz gehe zurück. Gleichzeitig beobachtet er, dass die Diebstähle aktuell zunehmen. „Wir hoffen, dass die Leute ehrlich sind und sich nicht in unserem Selbstbedienungsladen günstige Geschenke besorgen.“

Den Online-Handel sieht er nicht als Konkurrenz. „Wir sind Landwirte und haben das ganze Jahr leistbare Preise für gute Produkte.“ Daher müsse sich der Laden nicht an Schnäppchen-Aktionen wie dem Black-Friday beteiligen.

Ein verändertes Einkaufsverhalten beobachten auch die Eigentümer von „Fink Schuhe-Mode-Sport“ in Kirchberg. „Unsere Kundschaft kauft immer mehr das, was sie wirklich braucht – für sich selbst und als Geschenk“, beschreibt das Unternehmerpaar Karl und Susanna Fink. Zu Weihnachten sei daher Sportkleidung oder sportliche Accessoires wie Stirnlampen beliebt, aber auch Gutscheine. Sie haben das Gefühl, dass sich die Einstellung zum Online-Shopping generell wandelt: „Die Menschen kommen immer mehr drauf, dass sie bei Aktionen wie Black-Friday nichts geschenkt bekommen.“ Außerdem widerspreche das Hin- und Her-Schicken von Paketen dem Umweltgedanken.

