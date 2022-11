Kultursommer-Bilanz: Kirchberger Verein ist motiviert

Bei der Hauptversammlung der „Kultur Werkstatt Kirchberg“ im Dirndlhof zog der Verein eine erfolgreiche Bilanz für den letzten Kultursommer: Zu den sieben Veranstaltungen kamen über 1.300 Besucherinnen und Besucher.

„Die Vielfalt und das tolle Ambiente im Schlosspark wurden sehr gut angenommen“, betonte Obmann Severin Zöchbauer. „Unser junger und dynamischer Verein hat großen Zusammenhalt bewiesen.“ Kassier Lukas Bodner erzählte, dass dank der Unterstützung der Gemeinde Kirchberg, der Niederösterreich Kultur und von Sponsoren sowie durch die Kooperation mit Ö-Ticket, der Kleinregion, Mostviertel Tourismus und der Mariazellerbahn ein positiver Kassenabschluss vorliegt.

„Es ist beeindruckend, was hier in kurzer Zeit passiert ist“, gratulierte Bürgermeister Franz Singer und kündigte die Errichtung einer fixen Bühnenplattform an. „Die Planung läuft schon.“

Die erfolgreiche Saison motivierte den Verein. „Wir haben bereits das gesamte und großartige Programm für den kommenden Kultursommer fixiert“, berichtete Obmann-Stellvertreter Bernhard Zöchbauer. Die Veranstaltungen finden konzentriert an drei Wochenenden in der Zeit vom 23. Juni bis zum 8. Juli statt. Geboten werden ein Musikschulkonzert, die bekannte Musikband „5/8erl in Ehr’n“, ein Hartriegl-Konzert, bayrische Volksmusiker, die Pop-Band „Alle Achtung“ und als Höhepunkt der Auftritt von Peter Simonischek und Brigitte Karner.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.