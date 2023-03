Hausfriedensbruch 19-Jähriger brach aus „Herzschmerz“ in Ober-Grafendorfer Wohnhaus ein

E in junger Wilhelmsburger soll sich im November des letzten Jahres in Obergrafendorf gewaltsam Zugang zum Haus seiner Schwiegermutter verschafft haben. Danach soll er seine damalige Partnerin tätlich dazu gebracht haben, ihn in seine Wohnung zu begleiten. Der Richter bot eine Diversion.