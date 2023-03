1.087 Rehe erlegt

Um rund 12.000 Hektar bejagbare Fläche kümmern sich die Jägerinnen und Jäger des Hegerings „Mittleres Pielachtal“. Bei der ersten Hegeschau im Eventlokal „Aufriss“ bewiesen die Weidmänner und Weidfrauen, wie gut sie dieser Aufgabe in den Gemeinden Hofstetten-Grünau, Rabenstein und Kirchberg nachkommen.

Die Mindest-Abschusspflicht konnte nicht nur zum größten Teil erfüllt, sondern beim Rehwild mit 117 Prozent sogar übertroffen werden. Ganze 1.087 Stück wurden erlegt. Darüber hinaus sind die Jägerinnen und Jäger stolz auf 16 Stück Rotwild, zwölf Stück Schwarzwild, acht Stück Muffelwild, drei Stück Gamswild sowie ein Stück Damwild. „Die Abschusszahlen sind im Vergleich zu den letzten Jahren in etwa gleichbleibend“, schilderte Hegeringleiter Günter Grubner. Außerdem funktioniere die Zusammenarbeit zwischen der Jägerschaft und den Grundbesitzern in fast allen Jagdgebieten sehr gut. Probleme im Jagdbetrieb seien nicht bekannt.

Die Hegeschau wurde auch genutzt, um langjährige Mitglieder zu ehren. So gab es für Werner Gschwandtner und Johannes Daxböck den Ehrenbruch in Silber für 40 Jahre Mitgliedschaft. Für jeweils 30 Jahre Mitgliedschaft wurden Friedrich Falkensteiner und Leopold Dutter mit dem Ehrenbruch in Bronze ausgezeichnet. Die Ehrenbrüche überreichten die Ehrengäste Landesjägermeister Josef Pröll und Bezirksjägermeister Johannes Schiesser.

