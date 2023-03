Hegering Oberes Pielachtal zog Bilanz

Bei der Hegeschau im VAG Leb in Frankenfels konnte Hegeringleiter Herbert Gansch eine erfolgreiche Abschussbilanz für das obere Pielachtal präsentieren. „Die von der Behörde verfügten Abschusszahlen wurden erfüllt“, berichtete er. Die Zahlen blieben etwa gleich, nur beim Rotwild wurde mit 84 Stück etwas mehr erlegt als im Vorjahr. Sonst sind die Jägerinnen und Jäger stolz auf 658 Stück Rehwild, 26 Stück Gamswild und ein Stück Muffelwild.

Die Hegeschau wurde auch genutzt, um langjährige Mitglieder zu ehren. So gab es für Franz Gansch den Ehrenbruch in Gold für 50 Jahre Mitgliedschaft. Für jeweils 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Johann Schweiger, Josef Hochfilzer, Herbert Teubenbacher, Erhard Häusler und Harald Wehrberger mit dem Ehrenbruch in Silber ausgezeichnet. Außerdem erhielten Florian Gruber junior, Manfred Gonaus und Eva Wehrberger den Ehrenbruch in Bronze für 30 Jahre Mitgliedschaft.

Die Jagdhornbläsergruppe des oberen Pielachtals sorgte für die musikalische Umrahmung, die Loicher Jägerschaft gestaltete die Präsentation.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.