Vandalen in Frankenfels schleuderten „Guten Hirten“ über Felswand

Seit Jahrzehnten wacht die Jesusstatue „Der Gute Hirte“ auf einem Felsvorsprung am Steig zur Falkensteinmauer über Kletterer, Wanderer und Erholungssuchende. Vergangene Woche der Schock: Vandalen haben in der Zeit von Mittwochfrüh bis Donnerstagfrüh die Glasvitrine, in der die Statue steht, zerstört und sie über eine Felswand geschleudert. Mitten in der 20 Meter hohen Wand blieb die Heiligenstatue schwer beschädigt im Buschwerk hängen.

In einer aufwendigen Aktion konnte ein an Seilen gesicherter Trupp der Feuerwehr Frankenfels das sakrale Kunstwerk bergen. „Es grenzt fast an ein Wunder, aber es konnte auch wie die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen der abgetrennte Statuenkopf im Wald unter der Felswand im hohen Laub gefunden werden“, so ein Feuerwehrmann. Die Polizei Kirchberg hat die Ermittlungen aufgenommen, um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung wird ersucht unter 059/1333167.

