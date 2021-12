Pielachtaler feiern Weihnachten mit der Familie

Gemeinsam musizieren, beten und den Abend ausklingen lassen – das diesjährige Weihnachtsfest steht bei Prominenten aus dem Tal und im Bezirk ganz im Sinne der Familie.

Wie jedes Jahr treffen sich am Heiligabend die Kinder und Enkelkinder von Anton Gonaus bei ihm und seiner Frau in Kirchberg an der Pielach. „Die Stallarbeit wird an dem Tag etwas vorgezogen, dann werden das gesamte Haus ausgeräuchert und der kurze Rosenkranz gebetet. Im Anschluss finden alle Vorkehrungen für die große Bescherung statt“, berichtet der Obmann der LEADER-Region Mostviertel Mitte.

„Unsere selbst gebackenen Kekse dürfen natürlich nie fehlen.“Anton Gonaus

Als Festmahl soll es heuer Forellen geben. „Bei uns wird jedes Weihnachtsfest eine andere Speise aufgetischt. Unsere selbst gebackenen Kekse dürfen natürlich nie fehlen“, schmunzelt Gonaus. Traditionell stammt der Christbaum aus dem eigenen Wald. „Aufgeputzt wird der Baum am 24. Dezember. Während meine Frau und meine Tochter den Christbaum schmücken, lese ich meinen Enkelkindern etwas vor. So warten wir gespannt auf das Christkind“, freut sich Gonaus über das Fest.

Vier Generationen kommen bei Komponist Gerhard Habl am Heiligen Abend zusammen – vom dreijährigen Enkel bis zur 94-jährigen Schwiegermutter. „Wir sind alle dreifach geimpft. Wir wollen das Risiko so gut es geht minimieren und gemeinsam feiern“, betont Habl. Um weihnachtliche Klänge muss man sich bei der Familie keine Sorgen machen. Im Familienkreis wird gesungen und „mein Sohn begleitet uns dabei auf der Gitarre“, erzählt der Hofstettner.

Unter Tags wird der Christbaum geschmückt. „Ich bin seit Jahren der ,Oberaufputzer‘. Meine Kinder wissen genau, wie sie den Baum aufputzen müssen“, schmunzelt der Komponist. Besonders stolz ist er auf den edlen Christbaumschmuck: „Manche Teile stammen noch von meinen Eltern“, betont der Interpret. Klassisch wird an diesem Abend bei Familie Habl Zander mit Erdäpfel und Salat zubereitet.

Bezirkshauptmann Josef Kronister wird so wie ein Teil der Mitarbeiter der BH auch am Heiligen Abend und an den Weihnachtsfeiertagen arbeiten.

Beim BH-Weihnachtsbaum: Bezirkshauptmann Josef Kronister, Julia Stuphann, Caroline Pölzl, Martin Tandinger und Leopold Rudnay (von links). Bezirkshauptmannschaft St. Pölten

„Wir müssen den Corona-Betrieb aufrecht erhalten“, so der Chef der Behörde. Gefeiert wird daheim im ganz kleinen familiären Kreis, das war auch vor der Pandemie nicht anders: „Weihnachten war bei uns immer ein reines Familienfest“, sagt Josef Kronister.

Opernsängerin Christina Gansch verbringt Weihnachten heuer mit ihrer Familie in Frankreich. „Ich singe in der Opéra national de Lorraine die Rolle der Pamina in der Zauberflöte. Die Vorstellungen sind über die Feiertage gut besucht“, erzählt Gansch.

Dieses Jahr gibt es einen Mix aus Traditionen: „Meine Schwiegereltern sind aus Großbritannien angereist. Heiligabend kommt das Christkind und es gibt Raclette. Am Folgetag kommt der Weihnachtsmann, da essen wir Truthahn“, freut sie sich.