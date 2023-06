Marterl, Kreuze, Kapellen: Flurdenkmäler in Hofstetten-Grünau

Der „Marterlführer von Hofstetten-Grünau“ erschien im Jahr 1984. Aus diesem kleinen Büchlein entstand die Heimatforschung, die nun auf eine fast 40-jährige Geschichte zurückblicken kann. Das sich nähernde Jubiläum dieser Publikation hat sich die Heimatforschung mit Obmann Gerhard Hager zum Anlass genommen, eine neuerliche Erhebung zu starten. Sämtliche Flurdenkmäler im Gemeindegebiet von Hofstetten-Grünau möchte er erfassen.

Flurdenkmäler beschränken sich dabei nicht nur auf Marterl. Darunter fallen auch Kapelln, Wegkreuze, Breitpfeiler, Symbole in Haus-Nischen oder an Wänden - alles, was in der Öffentlichkeit sichtbar ist und an ein gewisses Ereignis erinnert. Beispielsweise erinnern entlang der Bundesstraße einige Kreuze an Unfälle, doch auch schönen Ereignissen wird immer wieder ein Denkmal gesetzt. Oft besteht auch eine religiöse Bedeutung.

Die Zahl dieser Flurdenkmäler, alleine in der Gemeinde, schätzt Hager auf über 100. Die ältesten davon stammen aus dem frühen 19. Jahrhundert. Laut mündlichen Überlieferungen sollen andere sogar auf die Zeit der Türkenkriege zurückgehen, das ist aber nicht bestätigt. Die Großzahl stammt allerdings aus den letzten 100 Jahren. Rund 80 wurden in der ersten Sammlung erfasst, es sind also bereits einige dazugekommen. Die Zahl der Flurdenkmäler würde auch immer wieder schwanken. „Es entstehen oft Denkmäler, die dann nach wenigen Jahren auch wieder weg sind“, so Hager.

„Ein Teil von unserer Kultur“

Dass es alleine in Hofstetten-Grünau über 100 Flurdenkmäler gibt, wird wohl einige Menschen überraschen. Denn oft sind sie unscheinbar und werden nicht wahrgenommen, wenn man den Hintergrund der Symbole nicht kennt. Aber für Hager ist es wichtig, dass einerseits das Wissen über die Denkmäler und deren Historie erhalten bleibt, andererseits auch die Symbole selbst. „Das ist ein Teil von unserer Kultur. Dass es alleine in unserer Gemeinde über 100 gibt, ist von Bedeutung. Es wäre sehr schade, wenn dieser Teil unserer Heimatsgeschichte nicht gefördert und so vergessen wird“, sagt der Heimatforschungs-Obmann.

Deswegen ist ihm die Erhebung ein großes Anliegen. Eventuell kann daraus wieder ein Büchlein entstehen oder auch eine Ausstellung im Museum im Bahnhof Hofstetten-Grünau. Besitzerinnen bzw. Besitzer können Fotos der Flurdenkmäler an heimatforschung@gmx.at schicken, bestenfalls mit ein paar Information über die Geschichte und Hintergründe. Auch an Gerhard Hager, bzw. den Mitarbeitenden der Heimatforschung, kann man sich gerne wenden.

Vor allem aber bittet Hager, die Denkmäler etwas zu renovieren, zu säubern bzw. schön herzurichten. Denn das Team der Heimatforschung wird auch selber unterwegs sein, um die Marterl, Kreuze und mehr zu fotografieren.

Auf www.marterl.at kann man sich selber über die Flurdenkmäler in der Region informieren. Für Hofstetten-Grünau gibt es bereits 77 Einträge.