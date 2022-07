Auf Hitzetour im Pielachtal

Werbung

Die Sommerhitze. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. In der Region haben sich die Temperaturen in den letzten Tagen immer wieder um die 30 Grad bewegt. Die NÖN hat sich im Pielachtal umgesehen, wie Mensch und Tier damit umgehen.

Nicht zuletzt, weil Ferienzeit ist: Viele Bürgerinnen und Bürger suchen Abkühlung am Ebersdorfer See oder in einem der Freibäder im Tal. Besonders beliebt ist das Pielachtalbad in Rabenstein. Das Besondere dort ist der eigene Zugang zur Pielach.

Entspanntes Miteinander aller Generationen

Für Sicherheit sorgt Bademeister Michael Eisner. Besondere Hitzeinsätze hatte er in den letzten Tagen bislang nicht. „Man muss aber noch aufmerksamer sein“, weiß er.

Beim NÖN-Lokalaugenschein im Bad zeigt sich: Trotz oft für Körper und Geist herausfordernder Hitze herrscht hier ein entspanntes Miteinander aller Generationen.

Jeder hat seinen Weg gefunden, sich Abkühlung zu verschaffen, sei es beim Genuss eines Eises oder kühlen Getränks im Badbuffet oder eben beim Schwimmen. „Das Wasser im Becken hat heute 27 Grad, die Pielach 22 Grad“, berichtete Eisner am Freitag.

Weit weniger Freude mit der extremen Hitze haben die Landwirte, so auch der Kirchberger Vizeortschef Severin Zöchbauer. „Jetzt spüren wir die Trockenheit sehr. Der Grundwasserspiegel ist gesunken.“

Eine Sprühnebel-Dusche für die Rinder im Stall

Beim Blick ins Grünland zeigt sich: Das Gras verfärbt sich bereits braun. „Bei unserem Maisanbau auf den Schotterböden verursacht die Hitze weniger Ertrag“, gibt er zu bedenken.

Auch die Tiere spüren die Hitze. Zöchbauer hat in seinem Stall daher eine „Kuhdusche“ installiert. „Die Rinder werden dabei mit feinem Wasserstaub abgekühlt“, führt er aus. Sein Kirchberger Landwirtkollege Josef Daxböck lässt bei solchen Hitzeperioden im Stall Ventilatoren laufen. „Die sorgen für einen Luftaustausch im Stall“, erklärt er.

Regen wäre jetzt für die ausgetrocknete Natur aber von großem Vorteil, denn die Waldbrandgefahr steigt. Ein kleiner Funken oder ein minimales Glutnest kann da rasch zu einem großflächigen Waldbrand führen. „Die Feuerwehren im Tal sind aber gut vorbereitet“, findet der Kirchberger Feuerwehrabschnittskommandant-Stellvertreter Walter Bugl, selbst FF-Chef in Hofstetten-Grünau.

Einige Feuerwehren haben im Vorjahr beim großen Waldbrand in Hirschwang/Rax Erfahrung gesammelt; auch in Frankenfels brannte letztes Jahr der Wald:

Aktuell gilt seit Mitte März im Bezirk die Waldbrandverordnung: Diese untersagt Rauchen, Feuerentzünden, Wegwerfen von brennenden oder glimmenden Gegenständen oder von Glasflaschen bzw. Scherben in freier Natur. Ein Verstoß wird mit Strafen bis über 7.000 Euro geahndet.

Die Feuerwehr Weinburg erhält für ihr Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) sogar Waldbrandcontainer vom Land. „Diese verfügen über eine Ausstattung zur Waldbrandbekämpfung wie Feuerpatschen, Schanzwerkzeug oder Waldrandrechen“, erklärt Bugl.

Und wo beendet man am besten eine Hitze-Rundtour? Bei einem Gastronomen. Der Voralpenhof in Frankenfels bietet beispielsweise einen schattigen Garten neben der Natters.

„Wir setzen bei diesen Temperaturen eher auf leichte Kost auf unserer Speisekarte“, verrät Wirtin Petra Hofegger. Auch manch Wespe verirrt sich in den Gastgarten. Doch die Hofeggers haben hier eine giftfreie Abwehrmethode parat: ein Papiersackerl. Dieses verwechseln die Wespen mit einem fremden Nest - und ziehen weiter.

