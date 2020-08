„Kleinbrand in Kammerhof“ lautete die Alarmierung für die Feuerwehr Hofstetten-Grünau am Samstag. Erhitztes Fett in einer Garage war in Brand geraten. Eine ältere Dame hatte dort gekocht. Unter Atemschutz rückten die Florianis in das Gebäude vor.

„Da das Feuer bereits von selbst ausgegangen war, mussten wir nur noch das Haus und die Garage mit dem Druckbelüfter vom Rauch befreien“, schildert Kommandant Walter Bugl. Es sind bei keine Personen zu Schaden gekommen.