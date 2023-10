Rotes Kreuz Kirchberg besuchte Christophorus C2-Stützpunkt in Krems

Der Herbstausflug der Rotkreuz-Ortsstelle Kirchberg führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu drei interessanten Stationen. Besucht wurden die Kinderburg Rapottenstein, der Christophorus C2-Stützpunkt in Krems und die Notruf-Leitstelle Niederösterreich.

Mit Ortsstellenleiter Martin Schweiger und Rotkreuz-Kommandantin Sandra Schweiger voran führte die Fahrt in das Waldviertel zur Kinderburg Rapottenstein. Dort werden schwer belastete Familien, die mit Schicksalsschlägen zurechtkommen müssen, betreut. Über dieses Projekt berichteten Cornelia Seper und Laura Sigl, welche das ganze Rotkreuz-Team auch durch die beeindruckende Burg führten.

Als nächstes wurde der Stützpunkt für den Christophorus Hubschrauber C2 in Krems besucht. Die Ausführungen von Flugretter Robert Huber waren äußerst interessant und praxisnahe. Er musste auch viele Fragen beantworten. Das letzte Ausflugsziel an diesem lehrreichen Tag war die Leitstelle „Notruf 144“ in St.Pölten. Disponent und Notrufexperte Jörg Liebscher gab den Besuchern einen spannenden Einblick in die Arbeit bei Notruf Niederösterreich. Er informierte über die Aufgaben der Leitstelle und die Abläufe bei den einlangenden Notrufen. Und man durfte den Disponenten bei ihrer verantwortungsvollen Arbeit über die Schulter schauen. Rotkreuz-Ortsstellenleiter Martin Schweiger: „Dieser Ausflug war interessant und lehrreich für uns alle. Jetzt wissen wir über gewisse Abläufe im Rettungswesen noch besser Bescheid.“ In der Ortsstelle Kirchberg ließen die Teilnehmer den Tag beim gemütlichen Beisammensein ausklingen. Alle waren sich einig: „Großes Lob gebührt unserer Kommandantin und unserem Ortsstellenleiter für die Organisation dieses lehrreichen Herbstausfluges.“