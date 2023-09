Herbstprogramm im „Berdas“: Von Mundartgeschichten bis zu Live-Musik

Im Rahmen der Dirndltaler Erlebniswochen liest Mundartdichterin Aloisia Secnicka am Samstag, 16. September, im Café-Restaurant „Berdas“ heitere Geschichten vor. Musikalisch umrahmt wird der Nachmittag vom Chor „Fröhliches Singen“ vom Pfarrheim Ober-Grafendorf. Beginn des literarischen Nachmittags ist um 16 Uhr. Tolle Preise erwarten die Teilnehmenden am 14. Oktober beim Preisschnapsen am Nachmittag.

Gruselig wird es am 28. Oktober ab 19 Uhr bei der Halloween-Party mit Live-Musik von Doris Krammer. Kulinarisch wird es mit den Wildwochen an den Wochenenden von 16. September bis 8. Oktober und mit dem Ganslessen an den Wochenenden von 21. Oktober bis 12. November immer samstags und sonntags. Außerdem wartet ein albanisches Balkan-Buffet am 16. September und ein „Gebackenes Allerlei“-Buffet am 14. Oktober auf die Gäste.