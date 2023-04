Kirchberger Kapellmeisterin feierte 60. Geburtstag

Ob als ehrenamtliche Kapellmeisterin bei der Blasmusik, Lehrerin an der Musikschule, Dirigentin mehrerer Chöre oder als Organistin in der Pfarrkirche Kirchberg – zu ihrem 60. Geburtstag wurde Karin Grubners musikalisches Wirken gewürdigt.

Schwungvoll feierte sie ihren Ehrentag in der Kirchberghalle. Dabei spielte „ihre“ Blasmusikkapelle auf, bei der sie seit 31 Jahren als Kapellmeisterin tätig ist. Bei seiner Gratulation hob Obmann und Vizebürgermeister Severin Zöchbauer hervor: „Karin war damals die erste Frau, die als Kapellmeisterin in Niederösterreich tätig war. Bei Konzert- und Marschmusikbewertungen mit unserer Blasmusik haben wir in all den Jahren immer sehr gute Bewertungen erzielt. Und sie spielt in der Kirchberger Tanzlmusi mit.“

Weitere Gratulanten waren Bezirks-Obfrau Ingeborg Dockner vom NÖ Blasmusikverband und die Montags-Musiklehrerrunde, die ihrer Kollegin musikalische Grüße überbrachten. Von 1982 bis 1985 unterrichtete Grubner in Lilienfeld; seit 38 Jahren ist sie an der Musikschule Pielachtal als Musiklehrerin tätig. Dank ihres großen Repertoires lernen die Kinder Akkordeon, Blockflöte, Klavier, Keyboard, Blechblasinstrumente und Zither bei ihr. Außerdem unterrichtet sie die Bläserklassen an der Volksschule.

Bei der Feier organisierten Tochter Lisa und Schwiegertochter Tanja ein Quizspiel. Geheimnisse aus ihrem Leben verrieten Severle (Zöchbauer) und Hans Wernerle (Tod). Musikbeiträge gab es von Käpt`n Willi Fichtner, dem Musik-Duo „Schölli und Severl“ und dem Chor der Pfarre.

Zudem wurde ein Geheimnis bei der Feier verraten: Mit Ende dieses Schuljahres geht sie als Musiklehrerin und als Kapellmeisterin in Pension.

