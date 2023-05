Pfingstfest in Kirchberg: Kooperation der Vereine

Das Pfingstfest des Sportclub Kirchberg ist eines der größten Festivitäten im Pielachtal neben dem Dirndlkirtag. Heuer findet das Event vom 26. bis 28. Mai statt. Dabei gibt es eine Kooperation des Sportclub mit der Blasmusik und der Pielachtaler Schützengilde.

Fußball, Vergnügungspark, Zeltfest sowie Veranstaltungs- und Musikdarbietungen sind die Highlights beim Pfingstfest für die Besucher aus nah und fern. Ein weiterer Höhepunkt vor rund tausend Besuchern ist bei jedem Fest am Pfingstsonntag die Wahl der Miss Pielachtal von einer ausgewählten Jury.

Seit 16 Jahren organisiert der Sportclub die Misswahl mit großem Publikumserfolg im Festzelt beim Pfingstfest. Eine Kooperation hat der Verein seit einigen Jahren mit der Kirchberger Blasmusik. Die Musikkapelle spielt am Pfingstsamstag zum Dämmerschoppen auf und kann dafür im Festzelt die Weinbar und Kaffeestube betreiben.

Eine weitere Kooperation hat der Sportclub in diesem Jahr mit der Pielachtaler Schützengilde vereinbart. Die Gilde feiert am Samstag ihren 60-jährigen Bestand mit einem Festakt in der Kirchberghalle. Danach zieht eine große Abordnung der Schützengilde mit den Ehrengästen samt Blasmusik und der Schützengarde voran in das Festzelt ein. Dies ist eine weitere Attraktion bei dieser Festivität. Am Sonntag finden ab 13 Uhr Hundevorführungen, dann der Trial-Auftritt mit Staatsmeister Philipp Wimmer und am Abend die Super-Tombola statt.

Veranstaltungsprogramm

Pfingstfreitag: Fußballspiel SC Kirchberg - SPU Hofstetten-Grünau, Discobetrieb

Pfingstsamstag: Kleinfeld-Hobbyturnier am Sportplatz, Dämmerschoppen, Die Donauprinzen

Pfingstsonntag: Frühschoppen mit Schöpfl-Buam, Musik mit Stoa Fritz, Hundevorführung, Trial-Auftritt, Schöpfl-Buam, Wahl der Miss Pielachtal.

Miss Pielachtal-Wahl

Teilnehmerinnen zur Wahl der „Miss Pielachtal“ können sich unter den Telefon-Nummern 0664-448 76 73 und 0664-468 60 17 zur Teilnahme beim Bewerb anmelden.

