Beste Laune am Frühlingsfest in Loich

Diese Zusammenkunft ließen sich viele Loicher nicht entgehen. Das Frühlingsfest am Dorfplatz zog aber auch eine Reihe an Gästen aus anderen Bezirken an. Wutzl Poid sorgte für unerhaltsame Moderation und beschwingte Musik, während die Besucher sich bei Grillhendl und als Nachschlag mit deftigem Mehlspeisen verköstigten. Höhepunkt des Festes war das Maibaumsteigen, das Raphael Scharner übelegen gewann, gefolgt von Patrick Scharner, dem erst achtjährigen Leopold Weber und Carina Scharner.

