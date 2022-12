Schulbücher für Laos: Neuer Verein in Kirchberg/P.

Werbung

Gemeinsam reisten Andreas und Nicole Riegler im Jahr 2018 durch Südostasien. Im Norden von Laos wurde aus der Reise etwas Größeres: „Wir haben auf einem Markt Gikong Thao kennengelernt. Er hat uns erzählt, dass er mit Spendengeldern Bücher kauft, um sie an Kinder in abgelegenen Dörfern zu verteilen“, erinnert sich Andreas Riegler.

Die beiden wollten ebenfalls helfen. Zurück in Kirchberg riefen sie zu Spenden auf. Über 1.000 Euro kamen schon beim ersten Aufruf zusammen, die sie an Gikong Thao für Schulbücher übergaben.

Wie Gikong Thao berichtet, ist die Freude bei den Kindern groß. Für viele sei es das erste Buch, das sie überhaupt in den Händen halten. Foto: Foto Gikong Thao

Seither konnte Gikong Thao mit der Unterstützung aus dem Pielachtal bereits über 1.370 Bücher erwerben und verteilen. Die beiden Kirchberger wollen ihr Projekt nun weiter ausbauen und haben dafür den gemeinnützigen Verein „Lao Tao“ gegründet.

Der Name leitet sich von dem Land, Laos, und dem Namen von Gikong Thao ab. Die eigenen Erfahrungen während der Reise sind der Ansporn für Andreas Riegler, die Menschen in Laos zu unterstützen: „Wir haben gesehen, dass die Kinder gar nicht die Möglichkeit haben, zu lernen, weil sie auf den Feldern mithelfen müssen.“

Außerdem gebe es in den Dörfern kaum die nötige Infrastruktur – also Schulen, aber auch sanitäre Anlagen. „Es ist auf jeden Fall unser Ziel, eines Tages, wenn wir genug Sponsoren haben, auch Schulen zu bauen“, sagt der Kirchberger. Riegler sieht Bildung als eine Chance auf ein besseres Leben für die jungen Menschen in Laos.

Zusammenarbeit über zwei Kontinente

Für den Erwerb und das Verteilen der Bücher in Laos ist Gikong Thao verantwortlich. Die Kirchberger übergeben ihm die Spendengelder. Thao kauft damit bei dem gemeinnützigen laotischen Verlag „Big Brother Mouse“ Schulbücher und verteilt sie an Kinder in den abgelegenen Dörfern. „Gikong macht das schon sehr lange, er kennt die Leute und weiß, wo die Bücher am ehesten gebraucht werden“, so Andreas Riegler.

Die Zusammenarbeit beruht auf Vertrauen seitens der Kirchberger: „Er schickt sehr viele Nachrichten und Fotos von den Schulen, die er besucht. Und so viel Vertrauen muss man haben.“ Bald wird Andreas Riegler auch persönlich nach Laos reisen, um gemeinsam mit Gikong Thao Sachspenden, leere Schulhefte, die in Laos schwieriger zu bekommen sind, zu übergeben.

Für die beiden Kirchberger ist das Projekt eine Herzensangelegenheit. „Die Regierung von Laos lässt die Menschen alleine. Wir möchten nur helfen und uns nicht in den Mittelpunkt stellen.“

