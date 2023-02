Langer Pielachtaler Atem für ukrainische Kinder

Die Pielachtaler Organisation „Gemeinsam für die Ukraine“ hilft unvermindert in der kriegsgebeutelten Ukraine weiter. Seit der ersten Stunde organisieren sie Hilfslieferungen, die letzte kam heuer im Jänner an.

Mitgeholfen haben diesmal besonders aktiv der ASBÖ Rabenstein sowie die FH St. Pölten. Sie haben das gesammelt, was die Menschen am meisten brauchen. Und das ist das Grundlegende: warme Kleidung, Lebensmittel, Medizinprodukte. Außerdem spendete diesmal die Mittelschule in St. Leonhard am Forst alte Tische und Sessel.

„Für den Transport hat sich der Verein etwas Besonderes einfallen lassen“, erzählt Mitgründer Michal Podolak. Die Fahrt hin und zurück dauert mit allem mindestens eine Woche und die Vereinsmitglieder sind alle mit Familie und Arbeit zu sehr eingespannt, um so oft zu viel Zeit zu entbehren. Ganz abgesehen von der gefährlichen Situation.

Hilfslieferungen mit Getreidetransporter

Aber: „Aus der Ukraine kommen Lkw mit Getreide nach Österreich. Die fahren normalerweise leer zurück.“ Also haben die Pielachtaler organisiert, dass sie ihre Hilfsgüter bei der Rückfahrt auf die Lkws laden dürfen.

Die Spenden gehen an einen Verein, der Kinder aus schwierigen Verhältnissen und mit Behinderungen hilft. Schon vor dem Krieg, aber jetzt wird ihre Hilfe für die Binnenflüchtlinge noch dringender gebraucht. „Es ist anstrengend, es nimmt viel Kraft in Anspruch“, fasst Podolak ihre Bemühungen zusammen. Trotzdem bleibt „Gemeinsam für die Ukraine“ weiter am Ball und organisiert immer wieder Aktionen.

