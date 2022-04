Pielachtaler reisten für Schulbauten nach Nepal

Werbung

Eine Dirndltaler Reisegruppe ist zu Ostern unter der Leitung von Naturfreunde-Landesgeschäftsführer Ernst Dullnig zur Trekkingreise nach Nepal aufgebrochen. Mit dabei Funktionäre vom Sportclub Kirchberg.

Andreas Sunko, Thomas Engl, Manfred Fink, Michaela Wittmann, Ernst Dullnigg, Helmut Fröstl und Stefan Wittmann reisten nach Nepal. Foto: Hackner

Organisator Ernst Dullnigg berichtet: „Wir haben alle Vorbereitungen super abgeschlossen und machen uns mit einem guten Gefühl auf die Reise. Unsere Freunde in Nepal sind informiert und erwarten uns. Zu Beginn unseres Aufenthaltes haben wir eine Trekkingtour am Fuße des Everest vor uns“.

Per Himmelstreppe und dann mit dem Railjet ging es nach Wien. Mit Emirates flog die Gruppe nach Dubai und weiter per Direktflug nach Katmandu.

Ein Abenteuer war am Ostersonntag der Flug mit einer kleinen Maschine von Kathmandu nach Lukla in 2.850 Metern Seehöhe; ein wichtiger Ausgangspunkt für Touristentouren. Von dort ist die Gruppe zur ersten Trekkingtour in den Nationalpark Sagarmatha aufgebrochen.

Zwei Schuleröffnungen in luftigen Höhen

In Bandipur ist die Reisegruppe zur Eröffnung einer neu errichteten Schule eingeladen. Nach der Bergtour zum Hillary-Denkmal in 4.230 Metern Seehöhe folgte dann ein weiteres Highlight.

„Am Standort in Jarsa sind wir beim Spatenstich eines neuen Schulzentrums für 188 Volksschulkinder dabei. Die Gebäude werden mit unseren Plänen nach westlichen Standards und daher erbebensicher errichtet“, erzählt Organisator Dullnig.

Sportclub-Obmann Manfred Fink freut sich: „Das Benefizspiel im Vorjahr mit den Rapid-Legenden in Kirchberg war ein großer Erfolg. Wir sind froh und ein wenig stolz darauf, dass der Erlös dieser Veranstaltung ein wichtiger finanzieller Beitrag zur Errichtung der neuen Schule ist.“

