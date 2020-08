Loich ist zwar die zweitkleinste Gemeinde im Pielachtal, doch, dass der Ort seinen Bewohnern wie Gästen durchaus viel zu bieten hat, erzählte Bürgermeister Anton Grubner im NÖN-Himmelstreppen-Gespräch.

NÖN: Loich – die Blüte im Dirndltal: So präsentiert sich Ihre Gemeinde. Was macht den Ort zur Blüte?

Anton Grubner: Seit mittlerweile fünf Jahren nutzen wir diesen Slogan. Im Rahmen der Dorferneuerung haben wir uns dazuentschlossen, da Frankenfels sich bereits erfolgreich als Kern des Pielachtals vermarktet hat. Wir wollten sozusagen als Fortsetzung die Blüte sein. Blüte sind wir auch, weil unser Ort mitten im Pielachtal in einer wunderschönen Gegend liegt. Außerdem sind wir Loicher ,gmiadliche Leut‘“.

Wie sieht es mit der Entwicklung der Einwohnerzahl aus? Ist Loich eine Abwanderungsgemeinde?

Derzeit ist unser Einwohnerstand mit knapp 600 Hauptwohnsitzern und über 100 Nebenwohnsitzern relativ stabil. In den letzten Jahren wurden viele Häuser von jungen Familien gekauft. Loich wird durch die Nähe zur Landeshauptstadt als Wohnort immer attraktiver. Wir haben vor einigen Jahren die Kirchensiedlung mit 17 Baugründen erschlossen, sieben sind bereits verkauft. Es gibt noch weitere Bauparzellen von Privatpersonen.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden im Tal?

Sehr gut. Wir sind bei der Leaderregion dabei, ebenso beim Mostviertel Tourismus und der Regionalplanungsgemeinschaft. Auch bei den laufenden Dreh- und Forschungsarbeiten der Filmchronisten im Pielachtal war Loich vertreten.

Wie sieht es mit die Kommunalsteuer im Ort aus?

Wir haben ein großes Unternehmen im Ort, die Fensterfirma „WKF“ mit rund 70 Beschäftigten. Ansonsten gibt es nur kleinere und Ein-Mann-Betriebe. Mit der Kommunalsteuer sind wir daher zufrieden.

Loich möchte familienfreundliche Gemeinde werden. Was fehlt dafür im Ort?

Wir haben zwei Spielplätze, die künftig erweitert werden. Ein Gemeinschaftsgarten wird auch angelegt. Ein Ausbau der Rad- und Wanderwege ist ebenso geplant. In Zukunft soll auch ein Familienwandertag veranstaltet werden .

Eine zweite Kindergartengruppe ist derzeit in Umsetzung. Gibt es einen Babyboom in Loich?

Wir haben im Durchschnitt sieben Geburten im Ort pro Jahr. Es sind aber einige Familie zugezogen, sodass eine zweite Kindergartengruppe von Nöten war.

Wie steht es um die Nahversorgung in Loich?

Wir sind als Gemeinde selbst Betreiber des einzigen Nahversorgers samt Postpartners im Ort. Hier gibt es auch ein Kaffeestüberl und sogar einen Bankomaten. Schön wäre, wenn das Geschäft mehr für Großeinkäufe genutzt würde.

Hat Loich die Chance, sich als Tourismusort zu etablieren?

Auf jeden Fall. Wir verzeichnen bereits jetzt rund 4.300 Nächtigungen pro Jahr. Entlang der Loicher Wanderwege haben wir attraktive Ausflugsziele wie die alte Schaumühle. Sportliche finden eine eigene Mountainbikestrecke vor. Am Bahnhof befindet sich die Pielachtaler Moststube, im Ortszentrum befindet sich das Landhaus Ingrid mit Komfortzimmern und ausreichend Platz für Feiern sowie das Gasthaus Hölzl. Außerdem gibt es das Gästehaus Forstner und das APART Dirndl-tal mit Mietappartements. Für Familien mit Kindern ist auch der Zwergelhof Moser attraktiv, da es hier viele Tiere zum Anschauen gibt.

Wie funktioniert die Arbeit im Gemeinderat mit der anderen Fraktion?

Sehr gut. Es läuft bei uns alles ohne parteipolitische Reibereien ab. Unser Ziel ist es, gemeinsam für den Ort etwas zu erreichen. Unserer Ausschüsse leisten wichtige Vorarbeit.

Welche Bedeutung hat die Mariazellerbahn für die Gemeinde ?

Die Himmelstreppe ist unsere direkte Verbindung zur Landeshauptstadt. Bürger können damit leicht zur Ausbildungsstätte oder Arbeit hin und retour pendeln. Außerdem bringt sie uns Tagesgäste, da wir ja eine eigene Bahnstation haben.