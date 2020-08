Mit knapp 64 Quadratkilometern ist Kirchberg die flächenmäßig größte Gemeinde des Pielachtals. Seit Anfang März leitet Franz Singer als neuer Bürgermeister die Amtsgeschäfte. Im NÖN-Himmelstreppengespräch gab er Einblicke in seinen Heimatort.

NÖN: Kirchberg vermarktet sich als Herz des Dirndltals. Warum ist gerade Kirchberg das Herzstück?

„Es gab viele gute Gespräche mit Bürgern, dass so manch Missverständnisse aus dem Weg geräumt werden konnten“Bürgermeister Franz Singer

Franz Singer: Von Kirchberg aus liefern wir wichtige Impulse für das Tal. Darunter fällt die verstärkte Positionierung der Dirndlmarke und natürlich die Rettung der Mariazellerbahn. Federführend waren hier meine Vorgänger Anton Gonaus und Tourismusobmann Gerhard Hackner.

Um Ihre Bürgermeisterwahl herrschte ein nie dagewesener Wirbel im Ort. Haben sich die Wogen gelegt?

Singer: Ja. Es gab viele gute Gespräche mit Bürgern, dass so manch Missverständnisse aus dem Weg geräumt werden konnten. Ich kannte die Arbeit ja bereits als Vizebürgermeister. Anton Gonaus hat gute Vorarbeit geleistet, sodass es dennoch eine harmonische Übergabe war und ich mich jetzt in Ruhe den Amtsgeschäften widmen kann. Der Trubel um die Wahl war aber belastend.

Mehrere Wohnprojekte sind seit längerer Zeit in Planung. Wann tut sich hier etwas?

Singer: In der Mariazellerstraße und in der Stolzgasse entstehen insgesamt 24 Wohnungen und vier Reihenhäuser. Coronabedingt hat sich der Baustart verschoben. Wir hoffen sehr, dass es heuer noch losgeht, sicher ist es aber noch nicht. Es wird neben der Casa Kirchberg/ Rabenstein eine Wohnhausanlage errichtet, wo in 15 Wohneinheiten barrierefreies und Betreubares Wohnen möglich sein wird. Bauparzellen sind bei uns beschränkt verfügbar, es gibt aber einige Leerparzellen ohne Bauzwang. Hier wäre es wichtig, dass Druck vom Gesetzgeber kommt, dass diese bebaut oder verfügbar gemacht werden.

Wie sieht es mit dem Hochwasserschutz im Ort aus?

Singer: Derzeit ist der dritte Teil im Finale. 2,8 Millionen Euro werden investiert. Insgesamt kostet das Projekt 15 Millionen Euro. Wichtig waren die Errichtung der Klappwehranlage, die Schaffung des Retentionsbeckens und die Errichtung des neuen Wasserkraftwerkes an der Pielach. So kann die Gemeinde nun selbst Strom erzeugen.

Kirchberg möchte familienfreundliche Gemeinde werden. Welche Pläne gibt es dafür?

Singer: Das reicht von Sonnensegeln für den Spielplatz bis hin zu neuen Spielgeräten für den Schulhof. Die Bevölkerung soll miteingebunden werden. Barrierefreiheit ist ein wichtiges Thema. Gemeindeeinrichtungen sollen sowohl mit Kinderwagen als auch Rollstuhl zugänglich sein. Ziel ist die Erhöhung der Lebensqualität für alle.

Welche Bedeutung hat die Himmelstreppe für die Gemeinde?

NOEN

Singer: Die Himmelstreppe ist die Lebensader unseres Tals. Sie ist wichtig zur Belebung des Tourismus, aber auch als öffentliches Verkehrsmittel für unsere Schüler und Pendler. Viele nutzen bereits die Himmelstreppe als klimafreundliche Alternative zum Auto, es könnten aber noch mehr sein.