Als „Perle des Pielachtals“ – so vermarktet sich die Gemeinde Rabenstein. Im NÖN-Himmelstreppengespräch erklärte Bürgermeister Kurt Wittmann, was seinen Heimatort so lebenswert macht.

NÖN: Warum ist gerade Rabenstein die Perle des Tals?

Kurt Wittmann: Rabenstein hat viel zu bieten, von einer guten Infrastruktur über ansprechende Ausflugsziele bis zu einem regen Kultur- und Vereinsleben, auch wenn es jetzt coronabedingt ruhiger war. Gerade in der Zeit des Lockdowns hat man gemerkt, wie schön es doch bei uns ist.

Rabenstein ist mit rund 3.000 Einwohnern eine leichte Zuzugsgemeinde. Wie reagiert man darauf?

Wir haben schon in den letzten Jahren im Bereich Wohnbau einiges umgesetzt, sei es die Wohnhausanlage am Kaiserpark, die Siedlung in Dorf-Au oder die Baulanderschließung in der Feldgasse. Diese Maßnahmen sind eine Folge auf die steigenden Geburtenzahlen in unserem Ort. Auch mit dem Ansuchen um eine sechste Kindergartengruppe haben wir zeitgerecht reagiert.

Welche Bedeutung hat das Gemeinde- und Kulturzentrum für Rabenstein?

Das GuK ist der Dreh- und Angelpunkt zwischen Kommunalbereich, Wirtschaft, Kultur und Freizeitangeboten. Es ist zentral gelegen, direkt an der B 39. Das Gebäude vereint das Amtsgebäude, den Festsaal, die Bücherei und das Musikerheim hat eine eigene Gastronomie. Dahinter liegt der Oggersheimer Platz mit anschließendem Pielachtalbad und Sportanlagen.

Das GuK ist über die Region hinaus mit seinen Kulturveranstaltungen bekannt. Sind durch Corona die Umsatzeinbußen groß?

Finanziell noch nicht, angebotsmäßig natürlich. Kultur ist kein Selbstläufer. Der Schaden war für die Künstler groß. Wir freuen uns aber, wenn wieder mehr Veranstaltungen bei uns stattfinden, müssen aber schauen, wie die COVID-19-Situation sich weiter entwickelt.

Welche Bedeutung hat das Vereinsleben für den Ort?

Vereine sind immens wichtig und prägen unsere Gemeinde. Sie leisten wertvolle Arbeit, auch im Bereich der Jugendarbeit. Natürlich leiden diese auch unter der Corona-Situation. Einem Fußballmatch ohne anfeuernde Fans auf der Tribüne fehlt einfach etwas.

Wie weit ist das Hochwasserschutzprojekt am Loitzenbach fortgeschritten?

In zirka zwei bis drei Wochen laufen in diesem Bereich Asphaltierungsarbeiten, die mit Ende September abgeschlossen werden. Es ist ein immens wichtiges Projekt, da wir bei Starkregenereignissen mehrmals massiv betroffen waren. Rund vier Millionen Euro werden investiert. Durch den Bau ist eine fließende Retention möglich, der Loitzenbach wird verbreitert und kann sich bei Hochwasser ausdehnen. Das Projekt läuft seit mittlerweile zwei Jahren und schreitet gut voran. Es ist aber für die betroffenen Anrainer auch mühsam, wenn immer wieder die dortigen Straßenzüge von Einschränkungen betroffen sind. Die meisten Bürger sind verständnisvoll, natürlich werden aber auch manchmal Beschwerden an uns oder die durchführende Lawinen- und Wildbachverbauung herangetragen.

Sie sind Bürgermeister und Regionplanungsobmann: Lässt sich das gut vereinbaren?

Ja, auf jeden Fall. Wir haben auf Regionsebene sehr gute Projekte, wo Rabenstein dabei ist. Mit Frankenfels und Hofstetten führen wir eine, wenn auch im Moment coronabedingt eingeschränkte, Kulturkooperation. Ganz wichtig ist auch unsere Wirtschaftskooperation, um unsere Region zu stärken. Ganz neu auf Schiene ist die offene Jugendarbeit, die Streetwork anbietet. Auch im Bereich Tourismusentwicklung sind wir gemeinsam stark. Die Pielachtalgemeinden müssen zusammenarbeiten. Kirchturmdenken ist passé.

Mobile Jugendarbeit Streetwork für das Pielachtal

Die Himmelstreppe ist immens wertvoll für unsere Region

Welche Bedeutung hat die Mariazellerbahnstrecke für Rabenstein?

Die Himmelstreppe ist immens wertvoll für unsere Region. Das Pendlertum nimmt zu. Leute können so klimafreundlich zu Schule und Arbeit fahren. Die Himmelstreppe verbindet die Gemeinden. Der Tagestourismus wird gefördert und davon profitieren die Gastronomie und die verschiedenen Angebote in den Gemeinden, aktuell bei den Dirndltaler Erlebniswochen. Dass im Rabensteiner Bahnhof auch noch eine tierärztliche Praxis ihren Standort hat, ist einzigartig im Pielachtal und ein tolles Angebot für Tierhalter. Die Kunden haben gute Parkmöglichkeiten während ihres Ordinationstermins.