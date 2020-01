Rainer Handlfinger

Die Sirene schrillte am 9. September 2019 gegen 20.30 Uhr. Die Scheune hinter dem Abbruchhaus stand in Flammen. Die Feuerwehren aus Ober-Grafendorf, St. Margarethen, Weinburg und Wilhelmsburg verhinderten so ein Übergreifen auf die umliegenden Gebäude.