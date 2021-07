"Irgendwie bin ich enttäuscht und ärgere mich", postet Franz Trischler auf Facebook.

Der Grund: Diebe waren in seinem Hochseilgarten beim Ebersdorfer See und haben eine Aufstiegssicherung mitgehen lassen. Diese war in luftiger Höhe auf einem Baum befestigt. Dafür haben die Unbekannten sogar eine abgesperrte Leiter überwunden.

"Entweder war es ein Lausbubenstreich oder ein besoffene Geschichte", mutmaßt er. Er hat den Fall angezeigt. Der Wert der Aufstiegssicherung beläuft sich auf 500 Euro. Ansonsten ist nichts verschwunden. Er möchte nun die Sicherheitsvorkehrungen verbessern.

"Was die Diebe nicht beachtet haben ist, dass jedes Höhensicherungsgerät eine Identifikationsnummer hat", sagt er. Jene der gestohlenen Sicherung lautet 1415844.

Übrigens: Zweckdienliche Hinweise, die zur Wiedererlangung des Gerätes dienen, werden von Trischler mit hundert Euro belohnt. Was Franz Trischler so alles in seinem Hochseilgarten anbietet, lest Ihr übrigens in der kommenden Printausgabe der NÖN Pielachtal.