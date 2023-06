Das Jubiläum 125 Jahre Pielachtalbahn wird gefeiert

Mit einem Dampfsonderzug von St. Pölten in das Pielachtal und einem Festakt am Bahnhof Kirchberg wird am Sonntag, 2. Juli, das Jubiläum „125 Jahre Pielachtalbahn“ gefeiert. Das Modellbahnmuseum Mariazellerbahn hat bei freiem Eintritt geöffnet.

Der erste Teilabschnitt, der bei diesem großen Eisenbahnprojekt fertiggestellt wurde, war der Streckenabschnitt von St. Pölten nach Kirchberg und eine Teilstrecke der Krumpe. Genau am 2. Juli 1898 fuhr der erste offizielle Zug von St. Pölten nach Kirchberg und die Strecke wurde für den Personen und Güterverkehr in Betrieb genommen. Diese Verkehrsanbindung an die große weite Welt bedeutete für die gesamte Region Pielachtal einen großen wirtschaftlichen Aufschwung. Aus diesem Anlass wird am 2. Juli ein Dampfsonderzug geführt, der um 11 Uhr in Kirchberg ankommt und mit einem Ehrensalut der Pielachtaler Schützengilde, mit Musikdarbietungen der Kirchberger Tanzlmusi, vom Kirchberger Bürgermeister Franz Singer und Dirndlprinzessin Lisa Egger begrüßt wird.

Als Moderatorin fungiert Conny Janker, die mehrere Ehrengäste zu diesem Thema interviewen wird. Vertreter des Landes NÖ, der NÖ Bahnen, der Region Pielachtal und zahlreiche Eisenbahnfans werden zum Jubiläumsfest erwartet. Am Bahnsteig kann die Dampflok Mh.6 samt den Nostalgiewaggons bewundert werden. In der Modellbahn gibt es freien Eintritt. Im Festzelt werden die Gäste aus nah und fern von den Vereinen Eisenbahnclub Mh.6 und dem Modellbahnmuseum bewirtet. Um 14 Uhr fährt der Dampfzug wieder zurück nach St.Pölten.