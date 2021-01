Laut Plan hätte im letzten Sommer mit dem Bau des Rückhaltebeckens am Aggschussgraben begonnen werden sollen. „Wir warten nur noch auf die wasserrechtliche Bewilligung. Aber im Lockdown finden keine Außentermine statt“, hebt Bürgermeister Arthur Rasch hervor. Es sei bereits alles eingereicht worden, alle Unterschriften der Grundeigentümer seien vorhanden. „Ich hoffe, dass wir noch heuer mit dem Bau anfangen können“, so Rasch. Durch das Projekt kommt ein umfassender Schutz für rund 80 Wohnhäuser.

Nach dem Einspruch von 100 Gemeindebürgern Ende 2019 beschloss der Gemeinderat, dass ein Ökologe das Großprojekt in Hofstetten-Grünau begleiten soll. „Wir haben, worüber wir sehr froh sind, von den Steinkrebsvorkommen im Aggschussgraben schon in der Planungsphase des schutzwasserbaulichen Projektes von der Bürgerinitiative erfahren und konnten somit auch noch gut darauf reagieren“, erklärt Christian Amberger von der Wildbach- und Lawinenverbauung.

Mit der Begleitung beauftragt wurde das technische Büro für Gewässerökologie „Blattfisch“. Es fand in der Planungsphase ein Monitoring der Fundstellen statt. „Vor Beginn der Bauarbeiten werden Krebse, die sich im Bereich des vorgesehenen Rückhaltebeckens befinden, eingesammelt und an einem sicheren Standort übersiedelt“, sagt Amberger. Ähnliche Bedingungen weist der Hochkoglerbach auf, deshalb eignet er sich gut als „Zwischenwohnsitz“. Nach Abschluss der Arbeiten können die Tiere wieder übersiedelt werden.

Keine Wanderung von der Pielach ermöglicht

Der Steinkrebs, eine der vier heimischen Krebsarten, steht auf der roten Liste der gefährdeten Arten. „Ganz wesentlich zum Schutz dieser Steinkrebsvorkommen ist, dass sie keinerlei Kontakt zu den nicht heimischen, inzwischen viel häufigeren Signalkrebsen haben“, betont Amberger. Diese kommen etwa in der Pielach vor und haben dort den Steinkrebs weitgehend verdrängt. Bei der Bauplanung wurde berücksichtigt, dass keinerlei Migration zwischen Pielach und Aggschussgraben stattfinden kann. „Zum einen durch ein Absturzbauwerk in die Pielach, zum anderen durch die ohnedies so gut wie nicht migrierbare Strecke entlang der geplanten Verrohrung entlang der Kovalinastraße“, präzisiert Amberger. Die Durchgängigkeit, insbesondere für Fische, wird hier bewusst nicht angestrebt. Eine Fischwanderung wäre entlang der Verrohrungsstrecke ohnedies nicht möglich, außerdem fällt der Aggschussgraben zeitweise trocken.