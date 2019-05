Auf Hochtouren laufen die Arbeiten beim Hochwasserschutzprojekt Loitzenbach. Jetzt sind alle Vorbereitungen für die Sperre der L 5232 im Bereich Mühlpark/Kaiserpark getroffen. Eine Umfahrung ist vonnöten. Darüber wurden bereits die Anrainer letzte Woche informiert.

Zur Umfahrung: Derzeit wird am Gerinne abwärts der Eisenbahnbrücke gearbeitet. Die Arbeiten an der Umfahrungsstraße starteten am 20. Juni. Ab 3. Juni wird die Landesstraße im Bereich zwischen Mühlbach und Kaiserpark gesperrt. Dauer der Sperre ist voraussichtlich bis Mitte/Ende Oktober. „Für den Berufsverkehr bis 7,5 Tonnen wird eine Umfahrungsstraße eingerichtet. Der Schwerverkehr wird über Kirchberg und die ,Luft‘ umgeleitet“, so Bauleiter Johannes Daxböck. Die Zufahrt für Anrainer und die Zufahrt zum Freibad ist gestattet, es kann jedoch zu kürzeren Wartezeiten oder Sperren kommen.

die.wildbach So wird die neue Umfahrungsstraße verlaufen. Schwerverkehr über 7,5 Tonnen wird umgeleitet.

Neuer Gehsteig: Für Fußgänger wird entlang der bestehenden Landesstraße im Bereich der Baustelle ein gesicherter Gehstreifen eingerichtet.

Anlass des Hochwasserschutzprojektes: Große Siedlungsbereiche entlang des Loitzenbaches waren nach Hochwasserereignissen, zuletzt im Juli 2016, nicht erreichbar. Die Gemeinde Rabenstein ersuchte daraufhin die Wildbach- und Lawinenverbauung um Erstellung eines Projektes. Es wurde ein ganzheitliches Schutzkonzept für den Siedlungsraum mit einer Verbesserung des ökologischen Zustandes und der Verkehrssituation entwickelt.

Durchgeführte Maßnahmen: Die Erdarbeiten für die ökologische Aufweitungsstrecke, die Verbreiterung der Siedlungszufahrt Dorf- Au, die Zufahrtsbrücke Dorf-Au, die Bahnbrücke NÖVOG sowie das Gerinne zwischen Dorf-Au-Brücke und Bahnbrücke wurden bereits umgesetzt.