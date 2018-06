Seit dem Beginn vor 20 Jahren sind Josef Stückler jun., Franz Kramer, Josef Schweiger, Christian Stückler, Rosemarie Stückler und Josef Stückler sen. unter den Marktbeschickern, die alle zwei Wochen auf dem Vorplatz des Bürger- und Gemeindezentrums die Bürger mit Leckereien aus der Region versorgen.

Mittlerweile ist er zu einer Institution geworden. Zum Jubiläum gratulierten neben Vizebürgermeister Wolfgang Grünbichler auch Nationalrat Johann Höfinger, die geschäftsführenden Gemeinderäte Wilfried Gram, Gerald Kraushofer und Günter Graßmann, sowie zahlreiche Gemeinderäte wie Kurt Garschall und Anton Herzog.

Dirndlprinzessin Romina Winter sorgt mit dem Aronia-Stand, den sie mit Mathias Gugerell betreibt, für frischen Wind am Markt. Auch die Gemeinde will für frischen Wind sorgen. So kündigte Grünbichler an, dass die Marktstände über den Winter erneuert werden.