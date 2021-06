Ganz ohne Ausflugsziele ging auch das vergangene Corona-Jahr nicht durchs Land. Das zeigen die aktuellen Zahlen der meistfrequentierten NÖ-Card-Ziele im Bezirk St. Pölten, gleich zwei davon im Pielachtal.

Immerhin 14.321 Mal zückten in der Saison 2020/2021 Gäste bei Zielen im Bezirk St. Pölten die NÖ-Card. 2019/2020 waren es noch 24.656. Am liebsten besucht wurde in beiden Saisonen das Abenteuerland Pielachtal in Hofstetten-Grünau. Heuer feiert es sein zehnjähriges Jubiläum. Betreiber Thomas Pölzl kündigt für die Besucher verschiedene Highlights und Überraschungen an. Die Saison im Abenteuerland startet am 3. Juli.

Auf dem zweiten Platz im Bezirk landete der Aquapark Herzogenburg und gleich dahinter ein weiteres Ziel im Pielachtal, die World of Styx. Am 3. Juni startet dort wieder die Saison für Betriebsführungen. Aufgrund der Covid-Situation sind Anmeldungen erforderlich.

Immerhin 8.130 NÖ-Card-Eintritte verzeichneten Ausflugsziele in St. Pölten im Vorjahr. 2019/2020 waren es noch 21.084. Am häufigsten und nicht ganz überraschend, im Museum Niederösterreich, aber auch in der Chili-Erlebniswelt von Fireland Foods und bei NXP-Bowling. Die beiden letzten Ziele haben damit die Aquacity und den SKN wohl pandemiebedingt abgelöst.