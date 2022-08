Ausschank-Pause! Seestadl-Wirt hat es jetzt satt

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Freud und Leid des Unternehmers Thomas Pölzl: Sein Edelsteinpark boomt, der Seestadl hingegen floppt. Und das, obwohl er den Gastrobetrieb erst mit 10. März dieses Jahres eröffnet hat.

Jetzt zieht er Konsequenzen. Das Lokal bei der Freizeitanlage „Pielachtaler Sehnsucht“ sperrt heuer nicht mehr für das Tagesgeschäft auf. „Wir führen nur noch die bereits angemeldeten geschlossenen Veranstaltungen durch. Den Normalbetrieb werden wir frühestens im nächsten Jahr wieder aufnehmen, abhängig davon, welche Maßnahmen die Regierung setzt“, begründet er dies.

„Manche Gäste wollen nicht auf frisch zubereitete Menüs warten.“ thomas pölzl Seestadl-Wirt

Die zu erwartenden Preissteigerungen beim Heizen oder aber auch bei Lebensmitteln möchte er einfach nicht an seine Gäste weitergeben. Und vom Finanzamt geschröpft werden, will er ebenso nicht. „Wir zahlen nur und verdienen letztlich mit dem Betrieb nichts“, stellt er fest.

Denn das Geschäft hätte sich nicht so entwickelt wie erwartet. „Wir setzen auf regionale Produkte und kochen frisch“, betont er. Das würde aber oft zu wenig wertgeschätzt.

„Manche Gäste wollen einfach nicht auf frisch zubereitete Menüs warten. Aber das dauert eben ein bisschen“, erklärt er.

Wenn die Gäste mehr Bereitschaft zur Reservierung zeigen würden, wäre es einfacher, zu planen. Und für unangemeldete 20 Gäste gleichzeitig frisch in Minimalzeit die komplette Speisekarte parat zu haben, sei in der Praxis nicht leicht umsetzbar.

Falls Thomas Pölzl nächstes Jahr den Seestadl wieder aufsperrt, will er sich auf einfache Kost, wie Langos oder Schnitzel, konzentrieren. Foto: Wohlmann

Die Produkte aus der Region seien nicht immer geschätzt worden. „Wir mussten viel wegschmeißen, die kalte Jause hat sich nicht rentiert“, bedauert er. Wenn er im Folgejahr wieder öffnet, steht für ihn fest: „Wir werden Schnitzel- und Langosheuriger, weil das die Gäste wollen.“

Nicht erfreut über das vorzeitige Zusperren des Seestadls ist Verpächter Daniel Wurzenberger: „ Das ist für meine Campinggäste, die dorthin essen gehen könnten, nicht von Vorteil.“

Weit besser läuft Pölzls Edelsteinpark. „Wir hatten seit Juli 12.000 Gäste, so viel wie in der ganzen Saison des Vorjahres“, jubelt er. Seine 100.000-Euro-Investition in den Edelsteinpark mit neuen Schürfstationen, neuen Rätseln, mehr Sitzplätzen und zusätzlichen Toiletten hat sich gelohnt. „Wir profitieren da auch von den Campinggästen“, stellt er fest. Der Edelsteinpark hat noch bis 25. September geöffnet.

