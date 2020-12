Ein ungewolltes Ende nahm die Fahrt eines Pkw-Lenkers bei Kammerhof am Montagmorgen. Der Mann war auf der B 39 in Richtung Ober-Grafendorf unterwegs. Plötzlich kam er von der Fahrbahn ab. Sein ungewollter Ausritt endete direkt in einem Schotterhaufen des ehemaligen Geländes der Firma Boria. Der Lenker hatte Glück: Er blieb unversehrt. Die Mannschaft der Feuerwehr Hofstetten-Grünau zog den Wagen wieder aus dem Schotterhaufen.