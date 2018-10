Die Pläne für den Kindergartenzubau in Hofstetten-Grünau stehen schon seit dem Sommer, jetzt steht auch die Finanzierung. Das Land Niederösterreich hat der Marktgemeinde die Förderzusage erteilt. „Jetzt können wir alles wie geplant umsetzen“, freut sich Bürgermeister Arthur Rasch. Bereits in zwei Wochen soll der Baustart erfolgen.

Rechts vom Altbestand wird ein Zubau entstehen. | Gansberger

Der viele Nachwuchs in Hofstetten-Grünau machte eine sechste Kindergartengruppe nötig. Gebaut wird ein etwa 280 Quadratmeter großer Zubau auf zwei Geschoßen. Die Tagesbetreuung, eine Kindergartengruppe und der Bewegungsraum werden im Erdgeschoß untergebracht. Die Nettokosten werden sich auf rund 880.000 Euro belaufen.

Die Fertigstellung des Kindergartenzubaus ist für Ende Juni 2019 geplant. „Ab September werden wir dann dort ein- bis 2,5-Jährige in der Gemeinde betreuen können.“ Mit der Erweiterung des Kindergartens werden neben den Betreuungsplätzen auch weitere Arbeitsplätze in der Marktgemeinde geschaffen. Mit Pädagogen, Hilfskräften und Reinigungspersonal insgesamt vier, wie der Bürgermeister verrät. „Die Betreuung wird nicht kostenlos sein“, so Rasch. Wie das Bezahlmodell aussehen wird, ist derzeit noch in Ausarbeitung. Auch Kinder von außerhalb können im Kindergarten in Hofstetten-Grünau angemeldet werden. „Kinder aus einem Umkreis von 70 Kilometern müssen wir aufnehmen“, erklärt der Bürgermeister.