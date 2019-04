Gestern, 1. April, begann die Schonzeit für Biber. Damit ist die Chance verpasst, dass die großen Nager gefangen und getötet werden. Die Biber fanden in der Pielachtaler Sehnsucht ein Zuhause und nagen seitdem eifrig an den Weiden herum und basteln an ihrem Bau. Erst Anfang September dürfen hier wieder Fallen aufgestellt werden.

„Die Pielachtaler Sehnsucht bleibt heuer für den Badebetrieb geschlossen“, betont Hofstetten-Grünaus Bürgermeister Arthur Rasch. Ein Biber konnte laut Bürgermeister zwar gefangen werden, das wurde auch bei der Bezirkshauptmannschaft gemeldet. Es ist derzeit aber noch ein Pärchen mit seinen Jungen im See unterwegs. Auch die Maßnahmen der Tierschützer, die die Tiere zum Auswandern bringen wollten, zeigten keinerlei Wirkung.

„Das Risiko ist mir einfach zu groß. Das Hecht-Urteil lässt grüßen.“ Arthur Rasch, Bürgermeister Hofstetten-Grünau

Jetzt zieht der Bürgermeister die Konsequenzen. „Das Risiko ist mir einfach zu groß. Das Hecht-Urteil lässt grüßen“, so der Bürgermeister. Er gilt vor dem Gesetz als Tierhalter und wurde als Vertreter der Gemeinde verurteilt, nachdem vor einigen Jahren ein Kind von einem Hecht gebissen worden war. Bei einem neuerlichen Vorfall wäre Rasch Wiederholungstäter. „Vor Gericht würde ich wieder alleine dastehen“, so der Bürgermeister.

Als Naherholungsgebiet soll die Pielachtaler Sehnsucht trotz Badeverbot erhalten bleiben. „Das Areal kann weiter als Erholungsgebiet genutzt werden, wir werden natürlich die Pflegearbeiten etwa am Rasen fortsetzen“, versichert Rasch. Die Seepflege will er jedoch aussetzen, solange die Biber hier wohnen.

Das geplante Badeverbot und die fehlenden Pflegemaßnahmen im Wasser bereiten allerdings Werner Willach, dem Wirt des Restaurant Sehnsucht, Sorgen: „Wir leben von der Sommersaison, und ein Badeverbot würde ein Gäste-Minus von einigen Prozent bedeuten.“ Durch wuchernde Wasserpflanzen werde außerdem das Ambiente des Sees zerstört. „Die Anlage ist sehr schön und es wurde schon sehr viel Geld investiert“, sagt Willach und hofft, dass die Investitionen nicht Verschwendung waren. Jedenfalls ist der Wirt überzeugt, dass die Gesetzeslage geändert werden muss. „Wie kommt der Grundbesitzer dazu, dass er zur Verantwortung gezogen wird, wenn sich ein Wildtier selbst am See ansiedelt?“

Mit dem Aussetzen des Badebetriebs im Frühjahr und Sommer geht der Gemeinde eine Einnahmequelle für das Seenareal verloren.