Das Thema „Biber“ ist weiter ein heikles in Hofstetten-Grünau. In der Pielachtaler Sehnsucht sollen die beiden Biber durch Maßnahmen eines Tierschutzvereins auswandern oder in die Falle gehen. Währenddessen graben sich die Biber an der Pielach durch die Dämme. Jugendgemeinderat Herbert Hollaus jun. (SP) brachte deshalb bei der letzten Gemeinderatssitzung einen Dringlichkeitsantrag ein.

„Ein Mühlbachdamm – der als Hochwasserschutz fungiert – ist auf beiden Seiten über eine Strecke von 120 Metern durch Biberbauten durchlöchert“, berichtet Hollaus und weist den Gemeinderat darauf hin, dass der lückenhafte Damm keinen Schutz für die Bevölkerung darstellt.

... auch auf Felder gedrückt wird. | Herbert Hollaus

„Es ist notwendig, sich rechtzeitig Gedanken zu machen. Die Gemeinde ist auch für die Sicherheit verantwortlich“, so Hollaus. Dem pflichtet auch Bürgermeister Arthur Rasch (VP) bei. Neben Kammerhof gebe es auch in Mainburg Probleme. „Von einem Haus bricht die Brandschutzmauer weg“, berichtet Rasch. Bis zur nächsten Gemeinderatssitzung soll eine Resolution ausgearbeitet werden.

„Ich freue mich, dass mein Anliegen bei den meisten Gemeinderäten Gehör gefunden hat. Gemeinsam mit den Stimmen von SPÖ und ÖVP wurde beschlossen, dass man sich gemeinsam an das Land NÖ und den zuständigen Landesrat wenden wird, um die erforderliche Unterstützung in diesem Anliegen zu bekommen. Denn die Sicherheit der Anwohnerinnen und Anwohner hat oberste Priorität“, betont Herbert Hollaus.

"Ich hätte mir gewünscht, dass die Kollegen in dieser Causa mehr angepackt hätten"

Auch von der FPÖ gab es eine Stimme dafür. Hollaus findet es allerdings beschämend, dass FP-Obfrau Julia Nussbaumer „nicht über ihren Schatten springt und diesen wichtigen Schritt mitgeht. Es entsteht das Gefühl, dass ihr der Schutz der Bevölkerung nichts wert ist“, sagt Hollaus.

In der Gemeinderatssitzung wollte sich FP-Mandatarin Julia Nussbaumer nicht im öffentlichen Teil der Sitzung zur Causa „Biber“ äußern, nimmt nun aber doch Stellung: „Ich bin verwundert, dass die SPÖ plötzlich so populistisch agiert und nun versucht zu generalisieren. Ich hätte mir gewünscht, dass die Kollegen in dieser Causa mehr angepackt hätten, als solch einen Populismus walten zu lassen.“