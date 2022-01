Bücherei wird vergrößert

Zuerst 500. Dann 800. Und aktuell 12.000 Medien gibt es in der Hofstettener Bücherei, die sich in den vergangenen Jahren zur modernen Multimediathek im Tal entwickelt hat. Neben 8.500 Printmedien verfügt diese heute über 3.500 neue Medien wie Hörbücher, aber auch CDS und andere digitale Tonträger.

Aus diesem Grund sollen die Räumlichkeiten im BGZ erweitert werden. Der Beschluss zum knapp 80 Quadratmeter großen Zubau erfolgte im Gemeinderat einstimmig. „Durch den Zubau an die bestehende Multimediathek bieten wir einen neuen Platz zum entspannenden Lesen oder auch einfach zum Genießen des Ambiente“, sagt Gottfried Luger.

Der geplante Zubau besticht aufgrund seines Glasdaches durch helles, freundliches Aussehen. „Er soll aber nicht nur Lesern, sondern auch bei Interesse Vereinen für Treffen oder zur Durchführung von Seminaren oder Workshops dienen“, informiert dazu Vizeortschef Wolfgang Grünbichler. Der Baustart ist für Mai anvisiert, der Zubau soll bereits zu Herbstbeginn fertig sein.

Luger begrüßt das neue Platzangebot. Gemeinsam mit Elisabeth Kendler und Katharine Hörmann kümmert er sich um die Gemeinde-Multimediathek. Auch das zweite Corona-Jahr merkte das ehrenamtliche Bibliotheksteam.

„Wir zählten 10.682 Ausleihen; in einem ,normalen‘ Jahr ohne Pandemie kommen wir auf durchschnittlich auf 14.000 bis 15.000 Entlehnungen im Jahr“, zählt er auf. Nicht nur Hofstettener finden regen Gefallen an der Multimediathek. „Es kommen aufgrund unserer Vielfalt an Medien immer wieder Besucher aus anderen Gemeinden“, freut er sich. Der Bestand wird laufend erneuert, ein Teil der alten Bücher wird vor der Multimediathek um rund ein Euro pro Stück verkauft.

Zur Erinnerung: Die Hofstettener Bücherei befand sich in den 1980er-Jahren im alten Gemeindeamt. Mit der Umsiedlung des Amtshauses ins BGZ 1995 fand die Gemeinde-Bücherei hier im Erdgeschoß einen neuen Platz.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren