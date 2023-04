„dirndleck“-Inhaberin: „Bin glücklich, wenn es so weiterläuft“

Vor zehn Jahren übernahm Gabriele Stiefsohn das „dirndleck“ von Regina Kolar in Hofstetten-Grünau. Einiges habe sich im Laufe der Zeit getan. Anderes blieb jedoch gleich: Trachtenliebhaberinnen und -liebhaber aus dem Tal kaufen gerne im „dirndleck“ ein.

Auch die Mode rund um die Tracht veränderte sich. „Bei Geschäftsübernahme waren extreme Rüschen, Bändchen sowie Glitzersteine modern. Sehr verspielte Dirndl kamen bei den Leuten gut an“, blickt die Trachten-Expertin zurück. Heuer im Frühling seien vor allem schlichte Modelle mit hellen und hochwertigen Stoffen gefragt. Nicht nur typische Dirndl, sondern auch Trachtenkleider und Trachtenröcke in Kombination mit Westen werden vermehrt nachgefragt. Männer bevorzugen laut Stiefsohn derzeit kurze statt dreiviertellange Lederhosen.

Das zehnjährige Jubiläum wurde Anfang April noch im alten Geschäftslokal in Hofstetten-Grünau zelebriert. Die Inhaberin blickte mit ihren Mitarbeiterinnen, Freunden und Kunden bei Sekt und Kuchen auf die erfolgreichen Jahre zurück.

Ende Juni wird der Trachtenladen dann in die Marktgasse 13 in Ober-Grafendorf übersiedeln. „Wir befinden uns momentan in der Endphase, alles läuft gut. Das Mobiliar und der Feinschliff fehlen noch“, erzählt Stiefsohn. Neben der künftig größeren Geschäftsfläche erneuert sie auch die Einrichtung und die Dekoration. Für die Zukunft wünscht sie sich: „dass weiterhin alles so gut läuft wie im letzten Jahrzehnt. Dann bin ich glücklich.“

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.