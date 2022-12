Dirndleck zieht nach Ober-Grafendorf

Werbung

Nächstes Jahr feiert Gabi Stiefsohn bereits zehn Jahre als Geschäftsführerin des Dirndlecks. Den Geburtstag kann sie vielleicht schon in neuer Location begehen: Denn das Unternehmen zieht um. Der jetzige Standort in Hofstetten-Grünau wird aufgelassen und ein neuer in Ober-Grafendorf bezogen. „Wir brauchen mehr Platz, mir ist das Geschäft zu klein geworden.“ Aus 55 Quadratmetern werden dann 90. Die beiden Mitarbeiterinnen nimmt sie mit. Sowie die Kundinnen, wie sie schätzt. Denn: „Die kommen aus ganz Niederösterreich her, denen ist es egal, ob sie nach Ober-Grafendorf oder Hofstetten-Grünau fahren.“

Ein genauer Termin für den Umzug ist aber schwierig, denn das neue Lokal befindet sich in einem Altbau. Und muss erst noch einmal aufwendig saniert werden. Aber: „Wir packen alle mit an, das wird schon“, ist die Chefin guter Dinge.

