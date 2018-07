„Wir wollen als Gemeinde das Bewusstsein für alternative Mobilitätsformen schärfen und den Menschen die Möglichkeiten aufzeigen, die sich daraus ergeben“, erklärt Hofstetten-Grünaus Vizebürgermeister Wolfgang Grünbichler.

Am Samstag, 25. August, wird deshalb in der Marktgemeinde der erste E-Mobilitätstag am Parkplatz des BGZ stattfinden. „Wir haben uns mit dem e5-Programm der alternativen Energie und Fortbewegung verschrieben, das möchten wir weitergeben“, so Grünbichler.

„Wir wollen wir noch einige weitere Automarken zu gewinnen, die bei uns ihre Fahrzeuge präsentieren.“ Wolfgang Grünbichler

Dabei sein werden die Energie- und Umweltagentur (eNu) des Landes sowie fahrvergnügen.at. Es gibt die Möglichkeit Elektroautos von diesen beiden Teilnehmern auszuprobieren. „Außerdem wollen wir versuchen, noch einige weitere Automarken zu gewinnen, die bei uns ihre Fahrzeuge präsentieren“, so der Vizebürgermeister.

Auf dem Programm steht auch ein Impulsvortrag im Bürger- und Gemeindezentrum, in dem die Vorteile und Möglichkeiten der Elektromobilität präsentiert werden. Zusätzlich zu den E-Autos stehen auch E-Mopeds und E-Fahrräder für Probefahrten zur Verfügung.

„Die Auswirkungen des Klimawandels sind allgegenwärtig. Es ist mir unbegreiflich, warum manche Politiker höchsten Ranges dieses Problem immer noch unter den Tisch kehren“, ärgert sich Grünbichler. Die Gemeinde wolle als Vorbild vorangehen und in den nächsten Jahren einiges in Richtung erneuerbarer Energie tun. Die Umstellung der Heizungsanlagen auf Biomasse ist bereits in Gange. „Unser Ziel ist es auch, Strom- und Wasserverbrauch in den öffentlichen Gebäuden der Gemeinde zu reduzieren“, betont Grünbichler. Die Überlegungen gehen derzeit in Richtung Beteiligungsmodell, wie das genau aussehen soll, möchte er aber noch nicht verraten.