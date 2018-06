Die Heimatforschung Hofstetten-Grünau durfte sich kürzlich über eine Gabe des Künstlers Roman Schemmel freuen. Einige seiner Schnitzkunstwerke sollen im örtlichen Bahnhofsmuseum einen schönen Platz finden, so etwa ein Mariazeller-Teller, ein Engel, die Statue einer Magd mit einer Sichel, die heilige Familie und auch der Tod.

Roman Schemmel wurde 1930 in St. Pölten geboren. Über 42 Jahre lang arbeitete er im Krankenhaus St. Pölten, zuletzt als Amtsrat und Leiter der Gebührenverrechnung. 1964 zog Schemmel in sein Haus in Grünsbach 85. Als Ausgleich zu seiner Arbeit entdeckte er die Musik - er spielte Geige und Ziehharmonika - das Malen und das Schnitzen. Im Laufe der Jahre entstanden zahlreiche Kunstwerke, die auch im Rahmen verschiedener Ausstellungen präsentiert wurden. „Ich habe keine meiner Kunstwerke verkauft, aber sehr viele Freunde und Bekannte beschenkt“, so Roman Schemmel. Seine Statuen stehen auch im Kirchlein am Greenhorn Hill und in der Kronawett-Kapelle in Grünsbach.