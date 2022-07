Essen mit Gattin nach Crash mit der Mariazellerbahn

Werbung

Und schon wieder ein Unfall auf der Grünsbachkreuzung mit der Mariazellerbahn! Doch dieser nahm eine nicht alltägliche Wendung.

Eins vorweg zum Aufatmen: Alle hatten alle Glück. Es gab keine Verletzten. Passiert ist die Kollision am Sonntagmittag. Ein St. Pöltner war auf der B 39 in Richtung Rabenstein unterwegs. Parallel zu ihm fuhr die Himmelstreppe in dieselbe Richtung. Bei der Grünsbach-Kreuzung bog er ein und querte – trotz Rotlichts und laustarken Warnsignalen des Zugs – die Gleise. Trotz sofortiger Notbremsung fuhr die „Himmelstreppe“ gegen das Auto.

Kaum zu glauben, aber der Crash ging glimpflich aus. Weder der Autofahrer noch Zugpersonal oder Fahrgäste kamen zu Schaden, das Auto war nur leicht beschädigt. Doch dann passierte das Unfassbare: Anstatt anzuhalten, fuhr der Pkw-Lenker einfach weiter. Fahrerflucht!

Zeugen merkten sich aber, dass es sich um einen schwarzen VW mit St. Pöltner Kennzeichen handelte. Sofort nahm die Polizei die Fahndung auf – und wurde bald fündig. Das Fahrzeug war vor einem Gastrobetrieb im Raum Kilb abgestellt. Im Lokal: der Lenker. Er war gerade seelenruhig mit seiner Frau Mittagessen. Sein Alkotest war negativ, aber jetzt hagelt es eine kräftige Anzeige.

Die Himmelstreppe war übrigens auch nur leicht beschädigt; der Zugverkehr für rund eine halbe Stunde ausgesetzt.

