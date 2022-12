Florianis im Einsatz: Lkw steckte fest

Werbung

Ein Ausweichmanöver im Kirchenwald wurde am Donnerstagvormittag einem Lebensmitteltransporteur zum Verhängnis. Dieser war gerade am Weg zum Antlashof, als ihm ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Diesem wollte er ausweichen. Dabei rutschte er seitlich in den weichen Straßengraben, sodass die Räder zur Fahrbahnseite in der Luft hingen.

"Das Fahrzeug drohte, zu kippen", schildert Hofstettens Feuerwehrkommandant Walter Bugl. Dieser alarmierte zur Unterstützung noch die Feuerwehr St. Pölten-Stadt nach, die mit einem Kranfahrzeug anrückte. Gemeinsam konnten sie dann mit Seilwinden den Lastwagen wieder sicher auf den Boden stellen und aus dem Graben ziehen.

Da die Fahrbahn sehr eisig war, bestand die Gefahr, dass der Schwertransporter erneut von der Fahrbahn rutschen könnte. Daher verständigte die Feuerwehr das Team des Antlashofs. Ein Mitarbeiter des Antlashofs fuhr dem Lkw entgegen und so konnten die Lebensmittel auf halber Strecke sicher umgeladen werden.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.