Für emotionale Diskussionen sorgte der Dringlichkeitsantrag von FP-Mandatarin Julia Nussbaumer in der letzen Gemeinderatssitzung. „Eine aufgebrachte Bürgerin hat mir erzählt, dass die Gemeinde die Biber in der Pielachtaler Sehnsucht töten lassen will“, so Nussbaumer. Das will sie aber nicht so einfach durchgehen lassen. „Wer mich kennt, weiß, dass mir das Thema Tierschutz schon seit meiner Jugend ein enormes Anliegen ist“, erklärt Nussbaumer.

„Es ist Nonsens, das Biberpärchen an der Pielach auszusetzen. Zwei Tag später ist es wieder drin.“ Arthur Rasch, Bürgermeister

Sofort habe sie Einsicht in die betreffenden Unterlagen genommen. „Zu meiner Verwunderung stellte ich fest, dass vom Bürgermeister explizit eine Tötung des Biber-Pärchens in der Pielachtaler Sehnsucht gefordert wurde.“ Warum, erklärt Bürgermeister Arthur Rasch: „Es ist Nonsens, das Biberpärchen an der Pielach auszusetzen. Zwei Tag später ist es wieder drin.“ Es gibt sieben registrierte Biberpärchen von Aigelsbach bis Mainburg. „Ich habe gesagt, wenn ein Verbringen in ein anderes Gewässer nicht möglich ist, sondern nur an der Pielach im Gemeindegebiet, dann beantrage ich die Tötung“, so Rasch. Schließlich müsse er wieder die Verantwortung übernehmen.

So leicht will sich Nussbaumer jedoch nicht geschlagen geben. Schließlich sei die Badesaison vorbei und die Schonzeit startet erst wieder im April. Sie will sich nun allein auf Lösungssuche begeben. Der Bürgermeister hat ihr dazu eine Zeit von zwei Monaten, bis zur Budgetsitzung, eingeräumt. „Ich werde Verbindung mit dem Bibermanagement aufnehmen, um alle Möglichkeiten zur Rettung der Biber auszuloten. Ich zeige auf jeden Fall Zähne für die Biber“, zeigt sich Nussbaumer zielstrebig.