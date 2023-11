Friseursalon „Schnittpunkt“ hat neuen Standort

Mit ihrem Friseursalon „Schnittpunkt Hair Styling“ übersiedelte Daniela Galuska in der Vorwoche zum neuen Standort am Hauptplatz 9. Sie und ihr Team betreuen die Kundinnen und Kunden jetzt direkt neben dem Bürger- und Gemeindezentrum. Im Friseursalon für Damen, Herren und Kinder stehen vier Kundenplätze und ein Waschplatz zur Verfügung. „Es ist ein kleines, feines und sehr familiäres Geschäft“, freut sich Daniela Galuska. Unterstützung gibt es von den Mitarbeiterinnen Tanja Punz, Michaela Königseder und ihrer Mutter Marina Enne.

Der Kundenstock erstreckt sich von der Gemeinde über das Pielachtal bis nach Neulengbach. Lebensgefährte Christian Bacher wies bei der Eröffnung darauf hin, dass mit dem Geschäftsumbau in den neuen Räumen ausschließlich Firmen aus der Region beauftragt waren. Sichtlich bewegt meinte Daniela Galuska: „Das ist heute eine Dankesfeier. Großer Dank gilt meinem Team, den Firmen, der Gemeinde und allen Nachbarn hier in der Hausanlage, die mithalfen, dass ich das neue Geschäft eröffnen konnte.“

Zur Feier stellten sich die Firmen, Kunden und eine Gemeindeabordnung mit Bürgermeister Arthur Rasch an der Spitze ein. Er betonte: „Daniela, du hast in jungen Jahren schon so viel geschaffen. Wir wünschen deinem Friseursalon Schnittpunkt auch am neuen Standort viel Erfolg.“ Als Stammkunde fand sich auch Radio-NÖ-Legende Hannes Wolfsbauer zur Eröffnungsfeier ein. Bereits im Jahre 2007 hatte Daniela Galuska (vormals Enne) den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Ihren Traum erfüllte Sie sich mit der Eröffnung des Friseurgeschäftes Schnittpunkt im Einkaufszentrum Pielachpark. Nach 16 Jahren übersiedelte sie nun zum neuen Standort am Hauptplatz 9.