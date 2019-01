Zwei Monate hatte FP-Gemeinderätin Julia Nussbaumer Zeit, um eine Lösung für das Biber-Problem in der Pielachtaler Sehnsucht zu finden. Jetzt ist die Zeit abgelaufen und laut VP-Bürgermeister Arthur Rasch wurden die Fallen bereits aufgestellt.

„Leider war es mir unmöglich, in einem so extrem kurzen Zeitraum noch eine definitive Lösung zu finden. Dieser zeitliche Rahmen ist für mich nach wie vor reine Heuchelei“, ärgert sich Nussbaumer. Sie ist überzeugt, dass sie mit einer Frist bis Mitte Februar eine realistische Chance gehabt hätte, eine Lösung zu finden. „Dann wären der Gemeinde immer noch eineinhalb Monate geblieben, um die Biber einzufangen“, sagt die FP-Mandatarin die bekrittelt, dass sich im Gemeinderat niemand auch nur ansatzweise für diese Causa interessiert habe.

Anders sieht das Arthur Rasch: „Wir haben ihr eine Chance gegeben, eine Lösung zu präsentieren. Der Biber hat am See nichts verloren.“ Und laut Rasch verlässt er diesen auch nicht mehr. Früher sei er immer wieder hinaus zur Pielach gewandert, das passiert jetzt nicht mehr. Die Fallen stehen, hineingegangen ist er nicht. „Ich denke, es wird schwer, ihn zu fangen“, so Rasch. Was ihm Sorgen macht, ist das Holz im See. „Der Biber hat einen Großteil des Weidenbewuchses umgelegt.“ Das würde die Seenpflege erschweren, weil der Balkenmäher bei so viel versenktem Holz nicht eingesetzt werden kann.