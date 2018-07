Drei Jahre ist es mittlerweile her, dass ein damals Siebenjähriger bei einer Veranstaltung in der Pielachtaler Sehnsucht von einem Hecht gebissen wurde. Bis jetzt lief das Gerichtsverfahren. Die Gemeinde legte nach dem ersten Urteil Berufung ein. Die zweite Instanz bestätigte aber: Bürgermeister Arthur Rasch wird als Tierhalter eingestuft und muss „seine“ Tiere sicher verwahren. Rund 14.000 Euro muss die Gemeinde nun berappen. „Es tut weh, dass wir verloren haben. Eine öffentliche Einrichtung zu erhalten wird immer schwieriger“, betont Rasch.

Wie es in der Pielachtaler Sehnsucht weitergeht, ist derzeit noch nicht klar. Laut Gutachter gebe es zuviel Besatz. Diesen berechnete der Experte über die Jahre. Allerdings wurde nach dem Vorfall bereits abgefischt. Es wurde schon diskutiert, den Raubfischbestand komplett zu entnehmen. „Dann passt die Ökologie aber nicht mehr und die Friedfische vermehren sich unkontrolliert“, sorgt sich Rasch, dass dann die Badequalität nicht mehr stimmen könnte. Generell ist es so: „Es ist egal, ob wir Eintritt verlangen oder nicht und auch die Tafeln ,Baden auf eigene Gefahr‘ sind völlig wertlos“, ärgert sich der Bürgermeister. Wenn noch einmal etwas passiere, sei er Wiederholungstäter. Außerdem macht er sich Sorgen, dass es in der Pielach zu einem solchen Vorfall kommen könnte. Die Pielach ist laut Anwalt Hans Kaska jedoch ein freies Gewässer: „Da gehören die Fische niemanden.“

Von einem eigenen Fall in Hofstetten-Grünau spricht Gregor Gravogl vom Fischereilandesverband. „Hechte, aber auch Welse sind keine Tiere, die Menschen attackieren. Aggressivität kann man ihnen sicher nicht unterstellen, in Stresssituationen kann es aber passieren, dass sie zuschnappen.“

Hechte stehen im Unterholz, deshalb sollte man dem Tier seinen Bereich lassen und nicht in die Bereiche mit viel Bewuchs und Totholz hineinschwimmen. Eine komplette Absiedelung der Fische hält Gravogl nicht für zielführend. „In jedem stehenden Gewässer siedeln sich Tiere an. Wasserinsekten, Frösche, Molche, irgendwann kommen etwa durch Wasservögel auch Fische hinein.“ Wenn es keinen Räuber mehr gibt, vermehren sich naturgemäß die Friedfische stärker.

Sorge wegen Biber-Paar in der Sehnsucht

Neben den Hechten im Badegewässer tummeln sich dort seit dem Frühjahr auch Biber. „Wer ist da haftbar, wenn etwas passiert?“, fragt sich Rasch. Mit dem Biberbeauftragten hat er schon Kontakt aufgenommen. Auch der Leiter der Abteilung Naturschutz des Landes Martin Tschulik bestätigt: „Es gibt ein Brutpaar mit Jungen in der Pielachtaler Sehnsucht.“ Derzeit herrsche Schonzeit und ein Eingriff sei schwierig. Aber: „Dem Bürgermeister habe ich empfohlen, das männliche Tier abzufangen und in die Pielach zurückzubringen.“ Das sei aus ökologischer Sicht kein Problem, weil das Männchen nicht im Familienverband lebe.

Das Weibchen befindet sich mit dem Jungen unter der Terrasse des Lokals. Tschulik schlägt eine Kennzeichnung des Bereiches mit Bojen vor, damit niemand dort hinein schwimmt und sich die Tiere nicht bedrängt fühlen. Er empfiehlt außerdem, den Übergang zum Kinderbereich mit einem Gitter zu sichern, damit der Biber nicht rüberschwimmen kann.