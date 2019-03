„Eine Katastrophe geht uns alle an. Und Schreckensszenarien wie das eines Blackouts spuken wahrscheinlich in allen Köpfen herum“, ist Bürgermeister Arthur Rasch überzeugt. Deshalb arbeitete die Gemeinde in den vergangenen Monaten an einem neuen Katastrophenschutzplan.

Dafür wurden die potenziellen Katastrophen, denen die Gemeinde ausgesetzt sein könnte, nach ihrer Wahrscheinlichkeit eingeschätzt (siehe Infobox). Das größte Risiko bilden demnach in Hofstetten-Grünau Starkregen und Unwetter. Die Bürger der Katastrale Grünsbach bekamen das 2016 bereits am eigenen Leib zu spüren. „Gefährdet sind vor allem Gräben in Aigelsbach oder Plambach“, erklärt der Ortschef, der betont, dass auch alle anderen vom Zivilschutzverband definierte Gefahren nicht ausgeschlossen werden können.

„Ist wichtig, dass im Ernstfall jemand da ist“

Wenn es aber tatsächlich zu einem Blackout, Hochwasser oder Ähnlichem kommen sollte, ist man zumindest gerüstet: Mit David Hollaus wurde ein neuer Zivilschutzbeauftragter bestellt. Zudem wurden Privatpersonen ins Boot geholt, die ebenfalls in den Katastrophenschutzplan mit eingebunden werden. Einer von ihnen ist Siegfried Meßner. „Ich war selbst vom Hochwasser betroffen und habe durch meine Arbeit bei der Feuerwehr gesehen, dass es notwendig ist, dass im Ernstfall jemand da ist, der helfen kann“, erklärt er seine Motivation, sich einzubringen.

Damit diese Personen auch wissen, was zu tun ist, werden Zivilschutzübungen durchgeführt. Geprobt wird etwa, Menschen zu evakuieren.