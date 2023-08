Glasfaser: Ausbau für 65 Haushalte in Plambach und Plambacheck

Zugang zu schnellem Breitbandinternet und hochauflösendem Kabelfernsehen bekommen ab Oktober 2023 65 Haushalte in der Gemeinde. Die zwei Katastralgemeinden Plambach und Plambacheck werden an das Glasfasernetz angeschlossen. Es wurden insgesamt 29 Kilometer Glasfaserleitungen unter der Erde vergraben. Alle Haushalte und Betriebe erhalten „Fiber To The Home" (FTTH) - Glasfaser bis in die Wohnung bzw. bis ins Haus.

Für Bürgermeister Arthur Rasch ist der Ausbau eine große Chance für die Gemeinde: „Plambacheck und Plambach machen mit dem Glasfaserausbau einen technologischen Fortschritt für die Zukunft und sichern somit die Lebensqualität unserer Heimat.“ Leistungsfähige Telekommunikation­sinfrastrukturen würden untrennbar zu einer erfolgreichen Wachstumsregion gehören. Der Anbieter kabelplus sei ein verlässlicher Partner für ein schnelles und gut funktionierendes Internet.

„Unsere Kundinnen und Kunden verwenden mehrere multimediale Dienste wie, Video- und Audiostreaming, Internet-Downloads und Online-TV-Theken. Deshalb ist ein wichtiger Baustein das Glasfasernetz”, so Kabelplus-Geschäftsführer Gerhard Haidvogel und weiter: „Wir freuen uns jetzt auch die Bürger von Plambacheck und Plambach als Nutzer vom Glasfasernetz von kabelplus zu begrüßen.“