Hofstetten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz trafen sich

Mit vier deutschen Ortschaften begann das „Hofstettentreffen“ im Jahr 1983. Nach und nach stießen immer mehr dazu – auch internationale Orte, erst aus der Schweiz, dann mit der Gemeinde Hofstetten-Grünau auch aus Österreich.

Heuer fand das erste „Hofstettentreffen“ seit 2019 wieder statt. Mit dabei war natürlich auch eine Abordnung der Pielachtalgemeinde. Das Treffen findet jedes Jahr in einem anderen Hofstetten statt, 2023 war Hofstetten bei Landsberg in Oberbayern an der Reihe. Hofstetten-Grünau war auch schon zweimal Gastgeber, 2001 und 2005.

Mit dabei waren weiters: Hofstetten-Flüh im Kanton Solothurn, Hofstetten bei Eichstätt, Hofstetten am Main, Hofstetten bei Hilpoltstein, Hofstetten bei Königsberg, Hofstetten bei Roth, Hofstetten im Schwarzwald und Hofstetten bei Kleinwallstadt.

Mit einem Bus des Unternehmens Humpelstetter machte sich die Abordnung der Pielachtalgemeinde am Freitag auf den Weg nach Deutschland. Der Samstag war von sportlichem Programm geprägt. Die verschiedenen Hofstetten spielten um einen Wanderpokal. Am Abend präsentierten die Hofstettener Kultur aus ihrer Heimat, wie zum Beispiel Volkstänze und Schuhplatteln. Der Sonntag startete mit einem ökumenischen Gottesdienst im Zelt. Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Festzelt wurden die einzelnen Orte verabschiedet.

Die Entstehung des „Hofstettentreffens“

Im Jahr 1977 war der damalige Soldat Wolfgang Pfetterle aus Hofstetten bei Landsberg in der Lechrainkaserne stationiert. Als Bernhard Neumaier aus Hofstetten im Schwarzwald nach seiner Grundausbildung ebenfalls in die Lechrainkaserne versetzt wurde, ging der Feldwebel der Kompanie davon aus, die beiden Hofstettner müssten einander kennen.

Bei einer Gegenüberstellung stellte sich jedoch heraus, dass sie aus verschiedenen Hofstetten stammten. Es entwickelte sich eine persönliche Freundschaft der beiden Hofstettener und da beide in ihren heimatlichen Trachtenvereinen aktiv waren, entstand auch bald eine Verbindung der beiden Orte mit Besuchen und Gegenbesuchen.

Der damalige Vorstand des Burschenvereins Josef „Seppl“ Probst knüpfte Kontakte zu weiteren Hofstetten und so kam 1981 erstmals die Idee eines größeren Treffens auf.